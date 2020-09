Vyšinutý: thrillerové béčko s Russellem Crowem, který si brutálně vynucuje respekt okolí [recenze filmu]

Thrillerové béčko, jehož největší devízou je, že má v hlavní roli áčkovou hvězdu, která si je ale vědoma toho, že hraje v béčku a uzpůsobuje tomu své hraní ve smyslu záměrné přehnanosti toho, jak moc urputná je.

Plusy Akční scény nejsou nijak originální, ale mají díky necelé devadesátiminutové stopáži filmu svižné tempo. Minusy Množství situací a náhod, které vyloženě nahrávají tomu, aby mohl být dát průchod řádění psychopatického vraha. 4 /10 Hodnocení

Šestapadesátiletý Russell Crowe, jeden z nejlepších herců své generace a držitel Oscara za film Gladiátor, neměl v posledních pěti letech v kině výraznější pecku, snad s výjimkou buddy movie Správní chlapi, která na sebe ale tak tak vydělala. V loňském roce se pak objevil v minisérii Nejsilnější hlas, kde si zahrál zakladatele Fox News Rogera Aliese a dostal za tuto roli oprávněně Zlatý glóbus. Pro tuto úlohu musel výrazně přibrat, což se odráží i na jeho podobě, již má v loni natáčeném psychologickém thrilleru Vyšinutý.

Postava definovaná už prologem

V něm hraje postavu, již psal scenárista Carl Ellsworth (Disturbia, Poslední dům nalevo) původně pro Nicolase Cage, který ji ale odmítl. Už tato skutečnost naznačuje, že jde o záležitost ryze béčkovou, pro niž je talentu Russella Crowea trochu škoda.

A Crowe si toho je vědom a v úloze vyšinutého chlápka, který se mstí za svůj zpackaný život tím, že začne psychicky a fyzicky terorizovat řidičku, která ho nevhodně vytroubila na semaforu, záměrně lehce přehrává. Je mu jasné, že jde o jednorozměrnou figuru, jejíž posedlost a až terminátorskou urputnost umocňuje hercova mohutná tělesnost, daná jeho silnou nadváhou. A také zlověstné pohledy, které hází.

Že jde o člověka, který nemá co ztratit a podle toho se chová, naznačí už prolog, v němž se vydává do domu, který zapálí a zabije jeho dva obyvatele, kterými jsou, jak se později dozvíme, jeho bývalá žena a její přítel. Postava Toma Coopera (Russell Crowe) je tak od začátku jasně definována, včetně toho, v jak křehkém stavu se nachází její psychika. Pak už stačí jen drobné pošťouchnutí a ona ukáže při svém běsnění své nejtemnější hlubiny.

To postavu řidičky Rachel (Caren Pistorius), po níž Tom půjde, poznáváme v jejím domovském prostředí a skrze interakci s jejím patnáctiletým synem Kylem (Gabriel Bateman), bratrem Fredem (Austin P. McKenzie) a jeho přítelkyní Mary (Juliene Joyner).

Další Volný pád nečekejte

Mezitím ještě na pozadí úvodních titulků běží sestřih zpravodajských záběrů z reálných událostí, které se snaží říci něco k současné situaci v Americe, prolezlé stresem a rasovým a sociálním napětím. Tento společenský komentář má nabudit zdání, že film bude něčím víc než prvoplánovou jednohubkou, kterou ve skutečnosti je.

Další Volný pád Joela Schumachera se ale nekoná, na to je režie Derricka Borteho (Jonesovi, London Town) příliš rutinní a scénář jí nenabízí nápady a zvraty, kterými by se mohla při jejich realizaci blýsknout. Spíše naopak, zarazí u něj množství situací a náhod, které vyloženě nahrávají tomu, aby mohl být dát průchod řádění psychopatického vraha.

Ač se hrdinka pohybuje po městě, plném lidí, zná poznávací značku Tomova auta i jeho mobilu, tak není schopná si za pomoci policie s jeho pronásledováním poradit. Policejní složky buď nefungují, nebo fungují zpomaleně, takže si nakonec hrdinka ve hře na kočku a myš musí poradit sama. Nebo přesněji s pomocí syna, který vůči protivníkovi využije strategii, kterou se naučil ve hře Fortnite.

To, že je Tom při pronásledování vždy o krok před hrdinkou, je dáno tím, že ji ukradne mobil s kontakty a kalendářem plánovaných setkání. Až v závěru se jejich role obrátí a lovná zvěř vláká do pasti lovce. Ten je velmi brutální v projevech eskalace násilí.

Snaha vynutit si respekt

Pro jeho agresivní a vražedné chování bychom ale potřebovali silnější vysvětlení než to, že ho opustila žena, přišel o práci, je závislý na lécích a cítí se přehlížený celým světem. To stresující situace, v níž se ocitla Rachel a díky níž na křižovatce na semaforu zareagovala tak jak zareagovala, je osvětlena lépe.

Rachel se rozvádí, má nemocnou matku, bratra, jenž není příliš zodpovědný, problémy v práci, do níž jede ten den pozdě, stejně jako nestíhá syna včas hodit do školy. Zkrátka den blbec, kdy se to na ní vše sype a ona v napjaté chvíli neadekvátně zatroubí na řidiče v pickupu, který zůstal stát na křižovatce na zelenou. V té chvíli netuší, že narazila na někoho, kdo má špatný nejen den, ale z jeho pohledu celý život.

Jeho pokus vynutit si omluvu za ono vytroubení se nesetká u Rachel s adekvátní reakcí a tak se rozhodne, že si její respekt vynutí jinak. Začne pronásledovat a nemilosrdně terorizovat jí i její blízké, na něž získal kontakty v jejím mobilu.

Brutalita osobních střetů

Toho režisér využívá k rozehrání automobilových honiček i osobních střetů, vyznačujících se prudkou brutalitou (scéna v restauraci). Závěrečná konfrontace má až hororové aranžmá, princip lekačky je využit i ve scéně s kamionem. Akční scény nejsou nijak originální, ale mají díky necelé devadesátiminutové stopáži filmu svižné tempo.

Vyšinutý je tak veskrze průměrné thrillerové béčko, jehož největší devízou je, že má v hlavní roli áčkovou hvězdu, která si je ale vědoma toho, že hraje v béčku a uzpůsobuje tomu své hraní ve smyslu záměrné přehnanosti toho, jak moc urputná je. Čemuž do velké míry napomáhá hercův mohutný zjev.

Bez Russella Crowea by se tento film zřejmě nedostal do kin a domnívám se, že oprávněně. Jeho poselství, abychom k sobě byli ohleduplní a empatičtí nejen na silnici, protože nikdy nevíme, zda ten druhý neprochází něčím horším, než třeba my sami v té chvíli, je správné, ale rozvedení této teze dostalo až příliš fádní a předvídatelnou žánrovou podobu.

Vyšinutý