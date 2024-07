Spotify je na cestě k prvnímu ziskovému roku. Má už 626 milionů posluchačů a zavádí nové tarify

Švédská hudební služba má rok 2024 nastartovaný dobře. I ve druhém čtvrtletí hlásí provozní zisk, Spotify vydělalo 266 milionů eur, přičemž loni touto dobou prodělalo 247 milionů. Ještě nikdy se nestalo, že by firma měla celoroční provozní zisk nebo že by skončila v plusu tři čtvrtletí po sobě. Letos k tomu ale má našlápnuto. O 21 % na 3,4 miliardy eur pak vzrostly také tržby.

Spotify se opírá o stále sílící uživatelskou základnu, ale i zdražování služeb. Na konci června mělo 626 milionů posluchačů, z toho 246 milionů předplatitelů (o 7 milionů víc než v prvním čtvrtletí). Z nich má v průměru 4,5 eura měsíčně. Uživatelé bezplatných tarifů přispějí díky reklamě jen 0,4 eura měsíčně.

Velký zájem je o video podcasty. Spotify má v katalogu již přes 250 tisíc pořadů, které sleduje více než 170 milionů lidí. Velký boom se čeká také od audioknih. Ty jsou zatím dostupné jen v USA, Británii a Austrálii. Spotify obsahuje 375 tisíc titulů, které se dají individuálně koupit, případně 250 tisíc titulů, které jsou součástí předplatného.

Audioknihy mohou poslouchat předplatitelé prémiových tarifů, ale v USA mají i zvláštní plán Audiobooks Access čistě pro knihy bez hudby. A naopak ve všech třech zemích teď firma zavádí nové předplatné Basic, které obsahuje jen hudbu, ale nikoliv audioknihy. Oproti hudbě mají audioknihy jeho velké omezení – s předplatným lze poslouchat jen 15 hodin měsíčně.

Zakladatel a šéf služby Daniel Ek pak v rozhovoru pro Hollywood Reporter prozradil i to, že Spotify stále chystá ještě vyšší tarif Deluxe. O něm firma hovoří už několik let jako o „Hi-Fi“, protože má přinést vyšší zvukovou kvalitu, jako už nabízí konkurenční Apple Music, Tidal, Deezer nebo Amazon Music. V USA by měl stát mezi 17 a 18 dolary (Basic je za 11 dolarů), avšak bližší podrobnosti Ek stále tají.