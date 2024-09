Vzdělávací kurzy zvuku a zvukové techniky nabídne Panter Akademie. Nechybí mastering, mixing, či Dolby Atmos

Společnost Panter (výhradně zastupuje Sennheiser a Neumann) přestavila svůj historicky první vzdělávací program, který ponese nízev Panter Akademie. Kurzy jsou určeny pro začínající hudebníky, i nadšence do zvuku a studiové práce, či podcasteři. Série kurzů zaměřených na zvuk, nahrávací techniku a hudební produkci je přístupná samozřejmě i běžné veřejnosti. Všichni účastníci poznají produkční proces od A do Z i to, že s moderní technikou se může do tvorby pustit prakticky kdokoli.

Produkcí, masteringem i základy hudební kompozice provedou přední odborníci. Účastníci se naučí nejen teorii a základy práce se zvukem, ale také pokročilé techniky produkce hudby i základy hudební kompozice. Dozví se také, co všechno pro zahájení produkce potřebují a jak si mohou vybavit soukromé studio. Nečekají je přitom pouze teoretické přednášky. Obsahem kurzů bude i možnost získat praktické dovednosti a vyzkoušet si nejmodernější audio techniku v praxi.

Mezi lektory potkají návštěvníci kapacity jako je Martin Klusák z Hudební Akademie Múzických Umění, Ing Šimon Skvaril, který přednáší na VUT v Brně, nebo producent a zvukový inženýr Milan Havrda, známý jako Boris Carloff. O své zkušenosti, nejen z angažmá ve Státní opeře, se podělí i Jan Křišťál ze studia Audiogarden.

Tématu zvukového designu a syntézy se ujme odborník na slovo vzatý David Herzig, který je členem skupiny Bert&friends a vystupuje také pod pseudonymem Lotus Wash. Chybět nebude ani hudební producent a majitel Dolby Atmos studia RePrague Martin Ledvina. A právě ve studiu RePrague účastníci svůj kurz uzavřou.

Zájemci nemusí hradit jednorázově celý kurz, ale mohou si vybrat téma, které je zajímá nejvíce. Vstupné je ve výši 250 Kč.

Účastníci si vyzkouší i Dolby Atmos studio

Jednotlivé lekce budou startovat vždy v 16:00 přímo v sídle společnosti Panter na adrese Bohuslava Martinů 944/7, Praha 4. Výjimkou budou závěrečné lekce Martina Ledviny, který účastníky pozve do svého Dolby Atmos studia RePrague na adrese Zličínská 24, Prague 6.

Na jednotlivé lekce se mohou zájemci hlásit prostřednictvím emailu na adrese: panter@panter.cz. O jednotlivých termínech bude společnost Panter informovat na svých Facebookových stránkách.

Seznam lekcí:

1. Základní přehled o zvuku, studiové technice a nahrávání

26. září 2024

Definice zvuku, veličiny, lidské ucho, akustika, elektrická a mechanická soustava, vlnění, kmity, studiová technika.

Lektor: Ing. Šimon Skvaril (lektor Audio Inženýrství na VUT v Brně)

2. Základy práce s nahrávacím softwarem (D.A.W.)

3. října 2024

Přehled o obsahu D.A.W., práce se stopami, mixážní konzole, efekty a nahrávání.

Lektor: Ing. Šimon Skvaril (lektor Audio Inženýrství na VUT v Brně)

3. Virtuální nástroje a MIDI

10. října 2024

Protokol MIDI, parametry práce s nástroji, syntezátory, samplery.

Lektor: Ing. Šimon Skvaril (lektor Audio Inženýrství na VUT v Brně)

4. Úvod do hudební teorie a kompozice

17. října 2024

Noty, tóniny, intervaly, akordy, tempo, takty, kompozice.

Lektor: MgA et MgA. Martin Klusák (HAMU)

5. Sound design a zvuková syntéza

24. října 2024

Typy syntézy, části syntezátoru, efekty používané v sound designu.

Lektor: David Herzig (člen kapely Bert and Friends, Lotus Wash)

6. Mixing

31. října 2024

Hlasitosti a zesílení, dynamika, panorama, maskování, efekty pro mix.

Lektor: Jan Křištál (zakladatel studia Audiogarden a zvukař Státní opery)

7. Mikrofony a mikrofonní techniky

7. listopadu 2024

Nahrávání nástrojů a hlasu, druhy mikrofonů, mikrofonní charakteristiky, mikrofonní soustavy.

Lektor: Milan Havrda známý jako Boris Carloff (zpěvák, producent, skladatel a textař)

8. Mastering

14. listopadu 2024

Postupy při masteringu, hlasitostní standardy, rozdíly mezi masteringem pro různé platformy.

Lektor: Jan Křištál (zakladatel studia Audiogarden a zvukař Státní opery)

9. Nahrávací workshop

21. listopadu 2024

Produkce vlastní skladby pod supervizí zkušených producentů.

Lektor: Martin Ledvina (hudební producent a majitel Dolby Atmos studia RePrague)

10. Dolby Atmos

28. listopadu 2024

Představení technologie Dolby Atmos ve studiu Martina Ledviny.

Lektor: Martin Ledvina (hudební producent a majitel Dolby Atmos studia RePrague)

