WandaVision: Hodnocení v polovině seriálu? Zatím průměr s vynikající technickou stránkou

Tak máme za sebou čtvrtý díl, který v očích většiny fanoušků objasnil většinu naznačovaných souvislostí. Po pravdě – na konci trojky jsem říkal, že styl „každý díl jedno desetiletí historického vývoje sitcomu“ nemůžou tvůrci používat celou dobu, protože už pomalu vyprchávalo počáteční kouzlo.

Nejdříve ale malá poznámka. Je třeba říct, že Marvel měl obrovské štěstí, že pandemie (a zavření kin) se nepotkala s premiérou Endgame. Film by do kin vůbec nešel a fáze 3 by pak nebyla ukončena; v opačném případně by rozhodně nevydělal 2,8 miliardy dolarů (což je zhruba 60 miliard korun). Takto má Marvel/Disney obrovský finanční polštář, který jiná studia mohou závidět. A má také čas na odklad slibovaných seriálů a filmů z fáze 4.

Na seriál WandaVision se čekalo poměrně dlouho. Marvel ho původně měl pustit na Disney+ už loni, nakonec se čekalo do ledna 2021. Natáčení zkomplikovala pandemie (podobně se zpozdilo natáčení další seriálů Marvelu). WandaVision je prvním seriálem „fáze čtyři“ světa Marvelu, má mít devět dílů, přičemž první dva byly vypuštěny zároveň, další pak vždy po týdnu.

Už z traileru a komentářů herců z natáčení bylo jasné, že seriál WandaVision bude natáčen ve stylu sitcomů. Více z děje nebylo známo, Marvel nikdy neprozrazuje více. Což lze pouze chválit, chválit a zase chválit. Ani já z děje nebudu prozrazovat nic zásadního, pokusím se jen komentovat známé.

Pádící šnek...

První tři díly jedou přesně dle slibovaného scénáře známého z upoutávek. Dvojce superhrdinů, Wanda Maximoff a Vision, se přistěhují na předměstí. Seznamují se se sousedy a okolím, přitom oba zjišťují, že ne všechno je takové, jak se na první pohled zdá. Je obecně známé, že se děj odehrává po událostech v Endgame, nicméně nebylo známo, s jakým odstupem. Ale vzhledem k tomu, že jde o první seriál čtvrté fáze, dalo se usoudit, že seriál by měl v podstatě navazovat. Což se potvrdilo.

Jaké je tedy hodnocení po čtvrtém dílu a co můžeme čekat? Především je vidět, že seriál kombinuje výborné herecké obsazení (zejména Paul Bettany si užívá a exceluje) s dalšími tvůrci (scénáristy, kameramany, lidmi co měli na starost kostýmy a masky, atd.), a k tomu všemu přidává hromadu peněz. Takový pomalý, v podstatě nudný a „zastaralý“ začátek by si žádný jiný seriál nemohl dovolit. Skončil by po prvním díle. I když je retro nyní u mladých v módě, myslím, že by to seriál nezachránilo.

Ale už dlouho se ví, že Marvel je velmi silný v tom, čemu se obecněji říká – běh na dlouhé tratě. Dokáže plánovat a „vypočítat“ strukturu filmů tak, aby fungovala. To potvrzuje i seriál WandaVision, který přidává další a další informace, aspekty, drobnosti a především roste tempo vyprávění. Ze sitcomového experimentu se tak stává klasický film od Marvelu, jen rozsekaný na jednotlivé díly. Dá se čekat, že tempo se bude dále zvyšovat.

Orgie pro fanoušky

Ze seriálu musí mít obrovskou radost všichni ti, kdo pátrají po detailech, skrytých či zjevných odkazech a souvislostech s dalšími filmy. Tím vším je seriál doslova prošpikovaný. Podobně funguje technické zpracování, práce s kamerou, seriálové znělky – každý detail má smysl, vše má svůj důvod použití. Fanoušci Marvelovek tak dostávají ve velkých porcích to, po čem touží a na Youtube najdete spousty rozporů každého dílu, nemluvě o teoriích, co každá "blbost" znamená.

Menší radost už musí mít ti, kdo MCU moc neznají, „nežerou“ každý detail, neznají staré sitcomy. Ti tolik uspokojení asi už nezažívají, neboť jako samostatný sitcom není seriál WandaVision funkční – se moc nepobavíte, nebudete znát ani souvislosti.

Po čtvrtém díle lze říct, že seriál má cenu sledovat, zatím jsme se však nedočkali ničeho zvláštního. Technické a produkční kvality lze považovat u Marvelu za samozřejmost, potěší, že si danou úroveň drží i u seriálu. Na druhou stranu zamrzí, že nepřináší nic nového, místy působí až moc sterilně a vypočítaně. Nepotěší ani nesrovnalosti ve vyprávění a některé nelogičnosti, které ale jak předpokládám (a doufám) budou později vysvětleny.

Takže, jaký je zatím seriál WandaVision? Skvělý, parádní a detailně propracovaný .... průměr. Špatný rozhodně není, jen filmy nastavily laťku hodně vysoko. Seriál sice nahoru doleze, zatím tam ale není. Ovšem i kvůli tomu stojí za pozornost.