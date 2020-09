WandaVision: první trailer na očekávaný seriál od Marvelu je divný

Poté, co film Avengers: Endgame uzavřel sérii prvních 20 filmů fanoušci této komiksové série spíše očekávají, co bude dál. Kromě několika filmů Marvel ohlásil několik seriálů, které chce uvádět výhradně přes streamovací službu Disney+. jde o tituly Falcon & Winter Soldier, Hawkeye, She-Hulk, či Loki. K očekávaným seriálů se řadí také WandaVision.

Seriál WandaVision má dle dostupných informací navazovat na události v Endgame. Právě o způsobu, jak se s nimi vyrovnává Wanda Maximoff má být nový seriál, nicméně to je vše, co Marvel prozradil. Je ovšem známo, že má vycházet ze série komiksů The Vision and the Scarlet Witch z osmdesátých let.

Marvel ovšem nezůstal nic dlužen své pověsti a v traileru prozrazuje (podobně jako u filmů) co nejméně a vzhledem k tomu, že seriál má pracovat se snovým světem a mimořádnými schopnostmi filmové Wandy, není vůbec jasné, co z ukázek má být pomyslná realita a co pouze její představy. Seriál má samozřejmě začínat na malém americkém předměstí, kde spolu v klidu žijí spokojený život Vision (Paul Bettany) a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Pokud tedy fanoušci světa Marvelu čekali, že první trailer alespoň trochu něco objasní, tak se spletli.

Seriál WandaVision má mít šest dílů, rozpočet je 150 milionů dolarů, premiéra bude v prosinci 2020.