Warner bude i v roce 2022 dávat filmy ve stejný den do kin i na on-line

Covid hýbe filmovým světem. Mohutně. Loni vhledem k uzavřeným kinům spousty filmů muselo rušit premiéry a některé po vícenásobných odkladech ještě vůbec nešla do kin (poslední James Bond by o tom mohl vyprávět).

Loni filmové studio Warner učinilo kontroverzní rozhodnutí a od prosincové premiéry Wonder Woman 1984 dává zároveň své premiérové filmy do kin, ale zároveň je uvolňuje na své streamingové službě HBO MAX.

A teď to bude trochu složitější... Nejdříve Warner řekl, že souběžné uvedení filmů bude pokračovat i dál, aby pak své plány změnil a prohlásil, že určití mezera zůstane. Mluvilo se minimálně o jednom měsíci, kdy mají být premiérové filmy jen v kinech. Abychom parafrázovali známou pohádku, tak nyní "dovolává, co odvolal a slibuje, co slíbil". Ale zároveň si vzal příklad z pohádky Chytrá horákyně.

Ve výsledku říká, že nevrátí svět do stavu, který byl kdysi a tak se musí přizpůsobit i on. V roce 2022 tak bude mít 10 filmů premiéru zároveň v kinech i on-line na HBO Max. Zbytek filmů půjde do kin a na HBO MAX se objeví se o 45 dní později. Podobný přístup má studio Disney, které nabízí filmy na Disney+ v prémiovém placeném přístupu.

Služba HBO Max měla do Česka a na Slovensko dorazit už letos. Proti HBO Go, slibovala podstatně vyšší technickou kvalitu, bohatší nabídku obsahu, ale také vyšší cenu. Aktuálně však dostala přednost Latinská Amerika a start u nás se posunul na rok 2022.