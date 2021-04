Warner couvá. Od příštího roku už filmy pošle nejdříve do kin, až pak na HBO Max

Plán uvádět filmy ve stejný den v kinech i na internetu vydrží studiu Warner Bros. jen pro tento rok. V tom příštím, kdy by už multiplexy a menší kina naplno otevřou, se vše vrátí „ke starým pořádkům“. Informaci potvrdil šéf WarnerMedia Jason Kilar v rozhovoru pro Recode.

„Myslím, že je fér říct, že velký film jako ten od DC půjde exkluzivně do kin a až poté zamíří na místa, jako je HBO Max,“ řekl Kilar. Nebylo to tolik překvapivé, provozovatel kin Cineworld (u nás vlastní síť Cinema City) už totiž na konci března oznámil, že má s Warnerem dohodu, podle níž od roku 2022 budou nové filmy exkluzivně v kinech po dobu 31–45 dní v závislosti na trhu nebo důležitosti snímku.

I tak jde o významný posun. Donedávna byla mezi premiérou v kinech a na internetu mezera 90 dní. Až v poslední době se toto okno začalo zkracovat k 60 dním. Paramount jej chce rovněž zkrátit na 30–45 dní, Universal dokonce na 17–31s. U velkých filmů jsou kritické víkendy v prvním měsíci promítání, které mají na svědomí většinu tržeb. S delším oknem by potenciálně hrozilo, že lidé na film zapomenou.

Že se s kiny stále musí počítat, dokazuje i trochu nečekaný úspěch film Godzilla vs. Kong. Nejnovější velký film Warneru už otevřel ve třech tisících amerických kinech, odkud si odnesl bezmála 50 milionů dolarů. I se zbytkem světa už má týden od premiéry na kontě skoro 286 milionů dolarů. Pro film s miliardovými ambicemi by to sice ještě předloni bylo málo, ale vzhledem k pandemickým omezením a faktu, že Američané mohou snímek oficiálně vidět na HBO Max (a odtud už samozřejmě unikl na pirátské sítě), si Warner nemůže stěžovat.

Letošní slib ale přesto platí, takže Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy, Dune, The Suicide Squad a čtvrtý Matrix studio uvede společně v kinech i na HBO Max. Tato služba by v druhé polovině roku měla zamířit také k nám a nahradit zastaralé HBO Go.