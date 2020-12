Wharfedale EVO4.4: univerzální třípásmové sloupové Hi-Fi reprobedny [test]

Ještě stojí za to zmínit konkrétní fyzické rozměry, EVO4.4 mají výšku 106 cm, šířku 25 cm a hloubku 35 cm, přičemž váží 25,6 kg.

O frekvenční výhybce se dozvíte to, že systém rozděluje do tří pásem na úrovni 1 400 a 4 700 Hz, stejně jako že používá polypropylenové kondenzátory nebo cívky, z nichž některé sází na vzduchové jádro a některé na laminované jádro železné.

Výrobce pak tvrdí, že EVO4.4 (a obecně celá řada) si půjčují docela dost z technologických principů, připravených původně pro vlajkovou loď Elysian. Začněme konstrukcí ozvučnic jako takových – přestože to nedávají najevo, jsou bassreflexové, vyústění reflexu s technologií SLPP (Slot Loaded Profiled Port) je na spodní straně a energie se šíří do všech stran.

Zezadu uvidíte u horní hrany jen jednoduchou cedulku s modelovým označením a nezbytnými informacemi, u spodní hrany je pak destička s dvěma páry vstupních terminálů. Ty jsou dost netypicky nakloněné směrem od sebe, což vypadá zvláštně, ale v kombinací s vertikálním rozložením to výrazně pozvedá komfort zapojování, protože máte jednoduše kolem terminálu dost prostoru i pro manipulaci s větší vidličkou.

To jsou nicméně výjimky, drtivá většina nabídky včetně druhé nejvyšší série EVO4 se drží ve velmi racionálních hladinách – to platí i pro krále této řady, sloupek EVO4.4.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 60 metrů reprosoustav, záclony, závěsy, velmi vysoký strop,…), byť bez rozsáhlých akustických úprav.

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

EVO4.4 i v daném velmi velkém prostoru a daleko od stěn zahrály již od cca 32 Hz, jakkoliv plynuleji navazující odezva je patrná spíše až od 50 Hz. Propad na 150 Hz je kombinací měřící vzdálenosti a módu místnosti, budeme-li tak jeho velikost ignorovat, zbude nám lehce výraznější energie v pásmu prakticky až do 1 kHz. V obou přechodových bodech výhybky je znát útlum energie, o to více je pak exponovaný peak na 2 500 Hz a také výšky, které v přímé ose vrcholí celkem výrazně kolem 14 – 15 kHz. Stačí ale jen lehký posun mimo osu a jejich energie je ve správném poměru. V praxi – pomineme-li propad na 150 Hz – nabízí EVO4.4 frekvenční odpověď v toleranci +/- 3 dB od 50 do 20 000 Hz.



Waterfall

První sedlo na křivce impedance naznačuje ladící frekvenci systému a to kolem 47 Hz. Křivka celkově leží relativně vysoko, nejnižší bod na 180 Hz má téměř 5 Ohm. Křivka je pak spíše klidná, bez prudkých změn nebo náročnějších pasáží, stejně jako je prostá nějakých malých náznaků rezonancí, které by mohly zkreslovat výslednou reprodukci. Taktéž elektrická fáze je bezproblémová, drží se většinu času v kladných sférách a nejsou v ní žádné záludné přechody, jediný výraznější výkyv mimo optimum je v basech doprovázen mohutným impedančním peakem, takže zátěž pro zesilovače by neměla být nijak nestandardní.