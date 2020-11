Wonder Woman 1984: kvůli pandemii se premiéra několikrát odložila – nyní došla trpělivost

První film Wonder Woman představoval v roce 2017 poměrně zásadní zlom v produkci komiksových filmů. Byl to první velkorozpočtový film s hrdinkou, jakož to hlavní postavou. Navíc ho natočila režisérka Patty Jenkins. Film při rozpočtu 149 miliónů dolarů nakonec v kinech celosvětově přinesl tržby přes 800 miliónů USD a ukázal, že i "ženský" film může závratně vydělat.

Marvel sice měl sice už pár let svoji Black Widow, ale neměl odvahu natočit film s ženu v hlavní roli, teprve Wonder Woman přinesla změnu do plánů. Marvel rychle vyprodukoval průměrnou, ale velmi ziskovou Captain Marvel, aby dodatečně natočil Black Widow. Film Black Widow měl jít do kin letos na jaře, vzhledem k pandemii byla premiéra odložena o rok (aktuálně má premiéru 6.5.2021).

Podobně byla odložena premiéra pokračování Wonder Woman, které nese název Wonder Woman 1984. Film původně měl jí do kin koncem roku 2019, ale kvůli možné kolizi s úspěšným filmem Joker. Premiéra plánovaná na červen 2020 opět neproběhla, tentokrát kvůli pandemii – pak se už jen čekalo, jak se bude vyvíjet situace. A protože podobně byla odložena spousta dalších premiér, tak padá původní prohlášení, že Wonder Woman 1984 půjde pouze do kin a teprve s odstupem na streamovací služby. Film bude mít tedy premiéru 24.12.2020 a zároveň jej nabídne streamovací služba HBO Max (zda u nás půjde zároveň na HBO Go, není známo, předpokládám, že nikoliv). Zároveň s tímto prohlášením HBO Max vydala finální trailer.

Filmovým studiím dochází trpělivost a protože mají ve filmech investovány spousty peněz, hledají cesty, jak peníze vydělat zpět. Zatím téměř všechny velkorozpočtové trháky byly odkládány, testovacím snímkem byl Nolanův Tenet. Ten utržil pouze 353 miliónů dolarů, což je hluboko pod běžně dosahovanými částkami, které dosahují filmy tohoto velmi úspěšného režiséra. DC Comics produkující Wonder Woman 1984 se tak pojistil a kromě tržeb z kin (u kterých se předpokládá propad) má tak jistou částku za prodej exkluzivních práv od on-line služby.

Film Wonder Woman 1984 se odehrává (jak je z názvuk zjevné) v roce 1984, záporáci mají být dva – Max Lord (Pedro Pascal) a Cheetah (Kristen Wiig).