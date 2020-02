Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker – odolná novinka byla uvedena na indický trh

Společnost Xiaomi plánuje v letošním roce uvést vícero produktů, které nebudou určené pouze jako doplňky k mobilním telefonům, a to zejména díky spolupráci s různými výrobci, což je u této značky již ověřený postup.

Make some noise, Mi fans.

#MiOutdoorBluetoothSpeaker:



- 5W powerful sound

- Supports Voice Assistant

- 20-hours battery

- Beautiful design



Check out now - https://t.co/D6SLd7duhJ



Mi Outdoor Bluetooth Speaker