Xiaomi Mi Smart Compact Projector - LED projektor, který se nebojím doporučit

LED projekce, FullHD rozlišení, prostředí Android TV a zvuk, který vás nebude nutit připojovat externí reproduktory. Navíc za velmi sympatickou cenu.

Plusy Full HD rozlišení

Automatické ostření

Plnohodnotný Android TV

Použitelný zvuk Minusy Délka přívodního kabelu

Fixní nožičky

Žádné ovládání přímo na projektoru 9 /10 Hodnocení

Už od prvních LED projektorů hledám takový, který by nabídl nejlépe FullHD rozlišení, rozumnou hlučnost a příjemný jas za dostupnou cenu. Samozřejmě pro filmové nadšence stále hrají prim lampové projektory a maximálně je ohrožují drahé laserové projektory. Levný LED projektor cílí především na příležitostné sledování, jako sekundární zdroj obrazu, kdy chcete večer hlavně velkou úhlopříčku.

Postupem času dostaly levné LED projektory chytrou výbavu, ale upřímně čínské neautorizované verze Androidu bez podpory aplikací jako Netflix nebo dalších z oficiálního Play Storu působily jen jako chatrná záplata.

Plná chytrá výbava díky Android TV

Mi Smart Compact Projector je ale jiný - pohání jej klasický systém Android TV a v nové mezinárodní verzi podporuje bez problémů i ten Netflix. Na našem trhu můžete občas narazit i na starší verzi s horší podporou, tu plně kompatibilní poznáte podle černého dálkového ovládání se samostatným tlačítkem pro Netflix.



Velikost dost malá na přenášení, ale dost velká pro tiché chlazení a hutný zvuk

Jen Android TV ale není ten hlavní trumf tohoto projektoru. Zvládá ostré FullHD rozlišení a díky vestavěným hlasitým reproduktorům, které se nezaleknou ani basů, máte postaráno i o zvuk.



Dálkové ovládání má v aktualizované verzi tlačítko Netflixu. Na spodní straně najdete závit pro stativ, nožičky jsou pevné bez výškového nastavení



Vzadu najdete nezbytné konektory. Přibalený 64W adaptér má jen 1,5m dlouhou šňůru

Opravdu tak stačí jen projektor - nepotřebujete externí zdroj obrazu (připojit jej ale můžete přes HDMI 2.0) ani externí reproduktor (ale můžete připojit přes 3,5mm audio nebo Bluetooth). Projektor stačí připojit k bezdrátové síti a pustíte si jakoukoli aplikaci pro Android TV od IPTV jako Kuki či LepšíTV po Netflix či HBO GO. Můžete také přímo odeslat obsah z telefonu přes Google Cast případně přehrávat lokální soubory z připojeného USB disku ve VLC nebo Kodi.

Pokud připojíte externí Bluetooth reproduktor, systém pochopí, že tu bude nějaké zpoždění a upraví tomu zobrazení videa z aplikací. Při sledování Netflixu nebo YouTube byla tedy synchronizace dialogů stejně přesná, jako třeba s Bluetooth sluchátky na mobilním telefonu.

Xiaomi u svých produktů razí přístup Apple, tedy jen to nejnutnější, ale o to lepší. Konektory tu tvoří jen USB, HDMI, 3,5mm audio a napájení. Dálkové ovládání umí jen základní funkce, navíc má jen tlačítko pro Netflix a Live Channels - obdobu televizních kanálů, kam můžete připojit svou IPTV službu.



Projektor obsahuje jediné tlačítko. O automatické ostření se stará kamera na přední straně

Projektor se umí také sám zaostřit. Po každém zapnutí nebo posunutí projektoru se spustí automatické zaostření, které případně můžete jemně doladit. Automaticky se také ladí výškové lichoběžníkové zkreslení, chybí ale nastavitelná nožička na přední straně pro svislé posunutí promítaného obrazu. Musíte projektor buď podložit, nebo jej dát na nastavitelný stativ.

Pohodový obraz

FullHD rozlišení je pro projektor této kategorie zcela adekvátní. Optika tak akorát stačí rozlišení a byť projektor umí přijmout 4K vstup, zobrazí jej v příjemném FullHD rozlišení bez viditelných optických prohřešků. Využití DLP znamená pro citlivější osoby viditelné barevné duhování při rychlém přeostření očima, ale ani po několikahodinovém sjíždění seriálů na Netflixu jsem neměl pocit únavy očí.

Xiaomi udává jas 500 ANSI lm, já jsem naší sondou změřil nejvýše 459 lm (lx/m²). Pro LED projektor to představuje lepší hodnoty a projektoru stačí jen mírné zatemnění místnosti. Pro večerní sledování pak bude jas rozhodně stačit.



Výchozí standardní barevný režim

Podání barev odpovídá LED projektoru a různé barevné režimy obrazu nemění pokrytí barevného prostoru, ale upravují teplotu barev nebo jasovou křivku. Výchozí obrazové režimy kromě herního rychleji šplhají k bílé barvě, což může slévat nejjasnější odstíny. V uživatelském režimu jsem proto nastavil kontrast a sytost na 33, teplotu bílé na Warm a získal přesnější a příjemnější obraz, byť za cenu poklesu maximálního jasu o 23 %.



Po ručním snížení kontrastu a saturace se barvy trochu zpřesnily

Projektor sice ve specifikacích udává podporu HDR a 4K, ale takový signál dokáže jen přijmout, ne adekvátně zobrazit. Pro 4K obraz chybí rozlišení, pro HDR zase jas a barevný prostor.

Fixní zoom pak odpovídá na 3m vzdálenosti úhlopříčce 2,86 m.

Pohodový zvuk

Vestavěné 5W reproduktory plně využívají trochu větší objem projektoru a tak si troufnou i na basy od 60 Hz. Samozřejmě při sledování představuje hlavní problém zvuk proudící z jednoho bodu bez dojmu prostoru, ale při umístění projektoru na poličku nad hlavou zvuk příjemně vyplnil místnost. Případně můžete připojit Bluetooth reproduktor a dát ho pod plátno nebo připojit sluchátka.

Pokud k projektoru žádný externí reproduktor nepřipojíte, zásadně trpět nebudete. Dialogy uslyšíte a mírný šum chlazení v pohodě zmizí pod plným filmovým zřetelným zvukem. Externí reproduktory především umístí zdroj zvuku k plátnu a poskytnout prostorový dojem.

Projektor můžete případně použít také jako externí Bluetooth reproduktor. Jen nesmíte zapomenout, že kromě nastavení hlasitosti na telefonu musíte měnit hlasitost i na projektoru.

Co se zcela nepovedlo

Mi Smart Compact Projector se mi vážně líbí a dokážu si představit, že jej budu dlouhodobě používat. Pokud se mne nyní zeptáte na doporučení projektoru, nabídnu vám tento. To ale neznamená, že by na něm bylo vše sluníčkové.

Při zapojování vás omezí krátký 1,5m přívodní kabel, který lze vyřešit prodlužkou nebo zbastlením adaptéru na standardní nabíjecí kolíček.

Jednoduché dálkové ovládání, které Xiaomi přibaluje i ke svým přehrávačům Mi Box TV, bude vyžadovat trochu cviku. Na můj vkus jsou přehozená tlačítka Aplikace a Zpět. Dá se ale na to zvyknout.

Také mi vadilo, že při změně jakýchkoli parametrů obrazu a zvuku (kromě hlasitosti) musíte vyskočit z aplikace, jít do nastavení v hlavní obrazovce a tam to upravovat aniž byste viděli či slyšeli obraz, který ladíte. To neplatí při připojení externího zdroje, kdy můžete snadno vše ladit přímo s okamžitě viditelným výsledkem změn. Proto tedy nejlépe vše odlaďte s externím zdrojem, zapište si své hodnoty a pak je znovu nastavte v nativním režimu Android TV.

Zmiňované výškové nastavení nožiček mi upřímně tolik nechybí, podložit to jde vždy, chybí ale také korekce vodorovného lichoběžníkového zkreslení pro promítání ze strany.

Co jen může vypadat jako problém

Použitý procesor Amlogic T962-X s 2GB paměti může působit jako slabé místo, ale upřímně to pro přehrávání na projektoru naprosto stačí. Prostředí reaguje svižně, video se nezadrhává, aplikace pro streamování z internetu fungují v pohodě a WiFi s podporou 802.11ac netrpí slabým signálem.

USB konektor na zadní straně podporuje jen USB 2.0, ale upřímně ani při přehrávání videí s vysokým bitratem nedosáhnete na limity USB 2.0. Prostě to stačí.

Za ty prachy jasná volba

Mi Smart Compact Projector se na našem trhu prodává za cenu mezi 11 a 12 tisíci a popravdě je to skvělá cena. Nebudete potřebovat dokupovat zdroj obrazu jako Mi TV Box ani Bluetooth reproduktor či soundbar. Stačí projektor, který postavíte v místnosti, zapnete a rovnou můžete přehrávat obsah.

Seženete levnější projektory (horší rozlišení a jas) nebo i dražší projektory (především vyšší jas, případně rozlišení). Mi Smart Compact Projector je ale právě na takovém optimálním místě, kdy dokáže nabídnout pohodovou výbavu, která bude většině stačit, za cenu, která nezavazuje používat tento projektor jako hlavní zdroj obrazu,

Mi Smart Compact Projector