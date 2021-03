Yamaha A-S2200: poctivý integrovaný Hi-Fi zesilovač pro náročné [test]

Plusy Velmi dobře postavený zesilovač

Celkově příjemný, klidný zvukový projev

Nekonfliktní charakteristika

Všestranná analogová výbava Minusy Rozdíl proti A-S1200 neodpovídá nárůstu ceny 10 /10 Hodnocení

Geneze značky Yamaha, dnes jednoho z největších výrobců (nejen) elektroniky a hudebních nástrojů na planetě, asi není žádným tajemstvím a byla vyprávěna už tolikrát, že se k ní vracet netřeba. Přes sto třicet let úspěšné existence mluví samo za sebe. Yamaha je pak konzervativní společnost, která své portfolio obnovuje rozvážně a neuspěchaně, zejména v kategorii „lepšího hi-fi“ na pomezí high-endu, kde se inovovalo po nějakých 5 – 6 letech a na první pohled nejviditelnější změnou je dvojka v názvu nové generace.

Ve třídě výše zmíněného „lepšího hi-fi“ jsou aktuálně k dispozici tři modely integrovaných zesilovačů – základní A-S1200 a top model A-S3200 doplňuje prostřední A-S2200, koncepčně bližší spíše základnímu modelu.

Vzhled a konstrukce

Šasi je poměrně konzervativní, ducha Yamahy a vizuální odkazy až ke „zlatým časům“ hi-fi v 70. letech minulého století objevíte na první pohled. Přístroj není s bezmála 23 kilogramy hmotnosti žádné ořezávátko, má pak standardní rozměry 43,5 x 46,3 x 15,7 cm (š x h x v) a hezké zpracování, kdy kovovou techničnost oživují černě lakované pěkné bočnice.

Výrazným prvkem čelní stěny je nevelká „zasklená“ plocha s VU metry, retro vlnu ctí i řada ovládacích prvků. Největší z nich je logicky potenciometr pro regulaci hlasitosti, dále jsou velké i netypicky štíhlé prkvy pro aplikaci tónových korekcí v basech a výškách či pro vyvážení kanálů. Hezky robustní chod má i přepínač vstupů, vysloveně hezké jsou malé páčky pro zapnutí přístroje, ztlumení nebo volbu mezi MM a MC režimem phono přezesilovače.

Další tři kruhové přepínače upravují chování sluchátkového výstupu, vybírají aktivní sadu reproduktorových terminálů nebo upravují reakci VU metrů na signál, abyste si mohli dopřát třeba pocit výraznějšího pohybu nebo je naopak zcela odstavit.

Pohled zezadu odhalí plochu neméně pěkně zorganizovanou a materiálově neméně hodnotnou, než jako objeví zkoumání zbytku šasi. Širokou konektorovou banku lemují dvě sady reproterminálů (buď pro dvoje různé reprosoustavy nebo pro bi-wiring), napájecí zásuvka má tradičně jen dva póly bez zemnění.

Nejvýraznějším rozdílem oproti nižšímu modelu je přítomnost jednoho pár symetrických XLR vstupů s možností snížení úrovně o 6 dB (pro srovnání s úrovní RCA konektorů) nebo možností otočení polarity. Dále jsou tu tři sady linkových cinchových vstupů a jeden vstup pro gramofonové přenosky, výstupů jsou také dvě sady – jedna sada linková (vedle ní je ještě další linkový vstup a tvoří tak klasickou páskovou smyčku), druhá regulovaná. Připočtěte ještě přímý vstup do koncového stupně a máte celkem solidní konektivitu, byť proti moderním trendům čistě analogovou.

Výbavu doplňuje šoupátko, kterým můžete zamezit automatickému vypínání bez signálu z důvodu šetření energií. Je tu i trojice 3,5 mm jacků – vstupní trigger slouží pro aktivací spolu s dalšími komponenty, další vstup a výstup jako průchozí sběrnice pro předávání pokynů dálkového ovládání dalším komponentům.

Vnitřní organizace přístroje je úhledná a propracovaná, jak se na Yamahu sluší a patří. Většina prostorů po bocích je vyfutrována velkými chladiči, nad v prostřední části uloženým velkým toroidem s výkonem 625 VA a bankou velikých kondenzátorů se klene zpevňující můstek, zajišťující bytelnost šasi.

Signálové obvody jsou od vstupu po terminály plně symetrické a koncipovaná s ohledem na dosažení co nejnižší vnitřní impedance (čemuž mají napomáhat i vnitřní kabely s průměrem 2,7 mm). Basové rytmice má pomáhat koncept mechanického zemnění, spočívající v celkové bytelnosti, poctivě udělaných nožkách a propracované nosné konstrukci těla.

Výrobce u zesilovače udává výstupní výkon 90 Wattů / 8 ohm (20 Hz – 20 kHz při THD 0,07%) s špičkovým výkonem 160 Wattů (do 4 ohm na 1 kHz). Hodnota celkového harmonického zkreslení by se při použití běžných linkových vstupů neměla dostat nad 0,035%, odstup signálu a šumu by měl být přes 110 dB (u cichů, u XLR dokonce přes 114 dB). Pracovní frekvenční odezva činí 5 – 100 000 Hz (0, -3 dB), tlumící faktor pak přes 250.