Yamaha představila novou generaci 8K AV receiverů s HDMI 2.1

Loňský rok nebyl příliš šťastný pro výrobce, protože nástupem HDMI 2.1 se ukázalo, že novinku provází různé problémy s kompatibilitou či zobrazením. A to se týkalo jak televizorů (tam se to řešilo updatem firmwaru), ale také AV receiverů.

V případě AV přijímačů však řešení není jednoduché, ukázalo se, že jede o HW problém, který nelze opravit novým firmwarem. Problém se týkal značek Marantz, Denon a Yamaha. Zatím co první dvě společnosti trable vyřešily pomocí aktivního adaptéru, který se připojí mezi zdroj herní konzoli a AV receiver, tak Yamaha zatím řešení pro loňské modely nenabízí. To asi přinesou až letošní modely, které by loňské měly nahradit.

Právě trojici nových AV reciverů s plnou podporou HDMI 2.1 ohlásila japonská Yamaha. Jedná se o trojici modelů RX-A4A, RX-A6A a RX-A8A. Modely podporují Dolby Atmos a Auro-3D. Trojice má dostat plné HDMI 2.1, tedy pass-through signálů 8K/60Hz, 4K/120Hz a také podporu funkcí VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QMS(Quick Media Switching).



Yamaha RX-A8A

Yamaha RX-A8A nabídne 11 kanálový zesilovač s výkonem 150 W na kanál (20 Hz až 20 000 Hz/2 kanály), RX-A6A nabídne 9 kanálový zesilovač s výkonem 150 W na kanál a RX-A4A má 7 kanálový zesilovač s výkonem 110 W na kanál.

Spolčeným znakem je podpora online streamovacích služeb Amazon Music HD, Spotify Connect, Deezer HiFi, integrovaný MusicCast, podpora AirPlay2 a Music Play, či kompatibilita s Amazon Alexa.

Ceny jsou orientačně následující RX-A4A: 1 000 Euro (25 500 Kč), RX-A6A: 2 070 Euro (53 000 Kč) a RX-A8A: 3 150 Euro (77 000 Kč).

