YouTube spojí služby jako Netflix a Disney+ pod jednu střechu, tvrdí WSJ

Také vám vadí roztříštěnost streamovacích platforem, kdy téměř každé filmové studio či televize má vlastní službu? Kdo volá po agregátoru, kde by mohl vidět všechno na jednom místě, ten by měl vyčkávat chystanou novinku Googlu. Podle listu The Wall Street Journal by se totiž mohly přidávat další zdroje videí přímo do YouTubu.

Podle zdrojů WSJ prý firma minimálně 18 měsíců pracuje na tom, aby se z YouTubu stala platforma, skrz kterou by se dalo nakupovat předplatné jiných služeb. Veškerý obsah by přitom měl být dostupný v jedné aplikaci. Google by si z prodaného předplatného pochopitelně vzal provizi, ale pro partnerské služby má být hlavní výhodou provázání s největší videoslužbou světa. Někdo na YouTubu uvidí trailer a skrz něj se rovnou může dostat k samotnému filmu.

K určité konsolidaci již dnes dochází, ale to se obvykle týká jen sesterských služeb jednotlivých společností. Disney v USA například prodává výhodnější balíček předplatného všech svých tří streamovacích sítí (Disney+, ESPN+, Hulu). Do dvou let se spojí HBO Max a Discovery+. Ale například do Evropy jde společný projekt SkyShowtime, který spojí obsah z Paramountu+ a Peacocku.

Google už ale dnes podobnou platformu nabízí také. V USA provozuje YouTube TV, což je internetová televize s asi stovkou kanálů za 65 dolarů měsíčně. K těm se za příplatek dají dokupovat přístupy k HBO Max, Showtimu a další službám. Nedají se však pořídit samostatně bez IPTV a hlavně tento obsah není dostupný v aplikaci YouTube, ale ve zvláštních aplikacích oněch streamovacích služeb, kam se divák musí přihlásit googlovským účtem.

Chystaná služba, kterou by měl Google oznámit již na podzim, by však tento mezikrok mohl eliminovat a všechna videa by se dala sledovat na jednom místě. Kdo se k YouTubu připojí, zatím nevíme. Jisté ostatně není ani to, že taková platforma opravdu odstartuje. Mluví o ni insideři, ale firma ji nepotvrdila.

Na západě už ale existuje důkaz, že podobný agregátor může fungovat. Má jej na svědomí Amazon, v jehož Prime Videu se dají dokupovat jednotlivé kanály a ty pak sledovat v jedné aplikaci. V Česku tyto kanály koupit nelze, ale v USA je jich několik desítek v ceně od 1 do 15 dolarů.