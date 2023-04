Z HBO Max bude jen Max. Streamovat bude ve třech tarifech a naláká novým Harrym Potterem

Společnost Warner Bros. Discovery včera oznámila velké novinky týkající se streamovacích služeb. Videotéka HBO podruhé během tří let změní jméno. Z HBO Go se stalo HBO Max a po něm přijde už pouze Max. Přejmenovaná služba dorazí do USA již 23. května, globální expanze skončí příští rok na podzim s tím, že i v Česku ke změně dojde někdy v roce 2024.

Tři tarify místo dvou

Změní se také tarify. U nás je pouze jediný, v USA už ale vedle standardního mají také ten doplněný o reklamu. Vedle nich bude k dispozici ještě jeden dražší. Ceny v USA budou 10 $ měsíčně (100 $ ročně) u tarifu Max Ad-Lite a 16 $ (150 $) u Max Ad Free. Nový Max Ultimate Ad Free bude za 20 $ (200 $). České ceny teď nemá smysl předjímat.

Dva nižší tarify stojí tolik, jako už Američané platí dnes. Uživatele se však musí připravit na několik omezení. V novém prostředním (tedy stávajícím nejvyšším) už nebude 4K video, HDR, ani zvuk ve formátu Atmos. A počet souběžných sledování klesne na dva. Kvalitnější obraz i zvuk nabídne až Ultimate. Ten navíc se čtyřmi souběžnými streamy a možností si do mobilu stáhnout až 100 videí místo 30.

Veškeré profily, nastavení nebo historie sledování se přesunout z HBO Max na Max. Jen stažená videa přestanou po migraci fungovat.

Srovnání tarifů HBO Max a Max

HBO Max with Ads HBO Max Max Ad-Lite Max Ad Free Max Ultimate Ad Free rozlišení 1080p 2160p 1080p 1080p 2160p HDR - HDR10, Dolby Vision - - HDR10, Dolby Vision zvuk Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos 7.1.4 Dolby Digital 5.1 Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos 7.1.4 počet profilů 5 5 5 5 5 počet souběžných streamů 3 3 2 2 4 offline stažení - 30 - 30 100 cena 10 $ 16 $ 10 $ 16 $ 20 $

Harry Potter i dokumenty

Nakonec opravdu nedojde ke sloučení streamovacích služeb Max a Discovery+. Ta druhá zaměřená na dokumenty zůstane samostatně (na její start v ČR stále čekáme), avšak do Maxe zamíří určitá část dokumentů. Z vyjádření Warnerů zatím nevyplývá, že by tam měl být kompletní katalog Discovery+.

Vedle toho ale Max chystá i porci nového obsahu a každý rok chce servírovat přes 40 nových filmů nebo seriálových řad. Část už jich známe: