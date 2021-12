Z HDMI 2.1 se stalo pouze marketingové označení. Výrobci už nemusí zaručit všechny funkce

Pokud plánujete koupit televizor pro svoji novou herní konzoli PS5 či Xbox Series X s HDMI 2.1, dejte si dobrý pozor. Organizace HDMI.org změnila pravidla, fakticky zrušila HDMI 2.0 a zůstalo jen HDMI 2.1. Nově tak výrobci mohou tímto názvem značit produkty se vstupy, které neumí režimy 4K120P nebo VVR.

Co se stalo? Zkrácená verze je – už nějakou dobu upozorňuji (a také někteří další), že někteří výrobci (například Hisense, TCL, Xiaomi a další) uvádějí ve specifikaci, že mají HDMI 2.1, ač některé funkce chybí. Web TFT Central se tedy optal organizace HDMI.org, jakpak to. Výsledkem byla tato odpověď:

HDMI 2.0 již neexistuje a zařízení by neměla prohlašovat, že jsou v souladu s verzí 2.0, protože se na ni již neodkazuje

Funkce HDMI 2.0 jsou nyní součástí verze 2.1

Všechny nové funkce a vlastnosti spojené s HDMI 2.1 jsou volitelné (včetně FRL, vyšší šířky pásma, VRR, ALLM a všeho ostatního)

Pokud zařízení uvádí shodu s verzí 2.1, musí také uvést, které funkce podporuje, aby nedošlo k záměně

Pomiňme tedy veškeré technické detaily (tabulku s faktickými rozdíly jednotlivých verzí máte níže), rozdíly v šířce přenosového pásma a další nepodstatné hlouposti (dle HDMI.org, rozdíly jsem popisoval v článku Kupujeme televizor: kdy vyžadovat HDMI 2.1 a kdy stačí HDMI 2.0) a přistupme k tomu, co to znamená pro kupujícího.

Nyní při nákupu bude zbytečné sledovat verzi vstupu, ale musíte detailně procházet výpis funkcí.

Proč se to stalo? Delší dobu už poměrně dost televizorů nabízelo HDMI 2.0b s některými funkcemi z HDMI 2.1, ale stále oficiálně neslo označení HDMI 2.0, protože nepodporovalo kompletní specifikaci HDMI 2.1. Takže zmatek skončil a nyní to bude ... naopak. TV značený HDMI 2.1 už nemusí mít všechny nové funkce. Jasné, že?

Co s tím? Pokud nehrajete hry, tak se v podstatě můžete na kontrolu verze vykašlat, protože vám bude stačit jakýkoliv HDMI vstup (všechny TV plní HDMI 2.0b), více nepotřebujete. To platí i pro dynamické HDR (Dolby Vision) – papírově ho podporuje až HDMI 2.1, ale ani u HDMI 2.0b s ním problémy nebyly.

Kdy chtít eARC

Máte-li doma soundbar s Dolby Atmos (či AV receiver), tak se vám bude hodit televizor, který má rozšířený zpětný audiokanál eARC místo tradičního HDMI ARC. Novější eARC přidává podporu nových kvalitnějších formátů prostorového zvuku, jako jsou Dolby Atmos, DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD – to platí zejména pro majitele 4K HDR Blu-ray přehrávačů. Neflix (a další streamovací služby) svůj Dolby Atmos zvuk vysílá ve formátu Dolby Digital Plus s datovým tokem 768 kbps, takže i přes starší ARC tento zvuk do soundbaru s Dolby Atmos dostanete.

Co chtít na hry

Pokud toužíte po plném HDMI 2.1, tak ve specifikacích hledejte tyto názvy

VRR (Variable Refresh Rate): variabilní obnovovací frekvence sníží nebo odstraní sekání obrazu a lag, ve výsledku to znamená plynulejší obraz u počítačových her. U počítačů ji známe jako G-Sync nebo Freesync.

variabilní obnovovací frekvence sníží nebo odstraní sekání obrazu a lag, ve výsledku to znamená plynulejší obraz u počítačových her. U počítačů ji známe jako G-Sync nebo Freesync. ALLM ( Auto Low Latency Mode): automatické přepnutí do herního režimu, optimalizace zpracování obrazu a zpoždění obrazu pro hry. ALLM umožní zdroji obrazu automaticky zvolit optimální režim v závislosti na obsahu. Funkci musí samozřejmě podporovat i zdroj obrazu, tedy herní konzole nebo počítač.

automatické přepnutí do herního režimu, optimalizace zpracování obrazu a zpoždění obrazu pro hry. ALLM umožní zdroji obrazu automaticky zvolit optimální režim v závislosti na obsahu. Funkci musí samozřejmě podporovat i zdroj obrazu, tedy herní konzole nebo počítač. QMS (Quick Media Switching) rychlé přepínání snímkové frekvence znamená eliminaci černých snímků při přepínání různých zdrojů obrazu. Funkce využívá VRR mechanismus.

rychlé přepínání snímkové frekvence znamená eliminaci černých snímků při přepínání různých zdrojů obrazu. Funkce využívá VRR mechanismus. QFT (Quick Frame Transport) snížení zpoždění, využitelné u počítačových her a interaktivní real-time virtuální reality.

snížení zpoždění, využitelné u počítačových her a interaktivní real-time virtuální reality. 4K120P režim, který u her podporuje rozlišení 4K a snímkovou frekvenci 120 snímků za sekundu v plném rozlišení

Zejména ten poslední mají pouze televizory s 100Hz/120Hz panelem, takže pokud to zjednoduším, tak zkrátka hledejte televizor, který umí režim 4K120P. VVR mají i 60 Hz televizory, rozsah je pak pouze 48 Hz až 60 Hz.

U „starého HDMI 2.1“ takto označené televizory musely umět právě režim 4K120P, což pro mnoho levných „herních“ televizorů a monitorů s „novým“ HDMI 2.1 nemusí platit.

Protože jak jsem zmínil výše – z HDMI 2.1 se stalo doporučení, co by to tak mohlo umět a hlavně marketingové označení, které si už může na svůj produkt nalepit kde kdo. Smůlu kromě zmatených kupujících mají hlavně výrobci, kteří poctivě plné HDMI 2.1 plní.

Zdroj: The Verge, TFTCentral, FlatpanelsHD