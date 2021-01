Za čárou: podprůměrná akční sci-fi jednohubka aneb béčko Netflixu s áčkovým hrdinou

Plusy Svižná a vizuálně zručná akce

Uvěřitelný Anthony Mackie Minusy Levná produkce

Slabý, poněkud prostoduchý scénář 4 /10 Hodnocení

Netflix už nějakou dobu točí filmy ve své produkci a recept má podobný. Vezme známého herce či herečku, rozumného režiséra a dobrého kameramana (vizuál je důležitý) a točí. Pokud možno co nejlevněji.

Akční sci-fi film Za čárou (v originálu Outside the Wire) jde přesně v těchto stopách. Hlavní hvězdou je Anthony Mackie (Falcon z MCU). Ještě poznáte známý obličej Michaela Kellyho, který zde má svých pár důležitých vět, povědomá vám bude Emily Beecham (seriál Into the Badlands). Druhá hlavní "hvězda" filmu Damson Idris (hraje pilota dronu Harpa) už příliš známý není.

O režii filmu se postaral Mikael Håfström, jehož neznámější jsou asi filmy Plán útěku (2013) a Dokonalý pacient (2019). Jde spíše o zručného řemeslníka, než režiséra s osobitým rukopisem, vizuál měl na starosti zkušený kameraman Michael Bonvillain (Zombieland, Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic, American Ultra).

Co se děje týče, tak Za čárou se odehrává v roce 2035. Netflix praví "V blízké budoucnosti dostane pilot dronu rozkaz přesunout se do válečné zóny, kde mu má velet android v přísném utajení – a společně pak musí zabránit jadernému útoku."

Z traileru víte, že Anthony Mackie hraje androida (Leo), lidmi vyrobeného vojáka. Ve filmu dostává největší prostor, předvádí své fyzické schopnosti a v bojových scénách mu to jde, herecká poloha je velmi podobná té, kterou znáte z MCU, dokonce se dočkáte několika citací. Řemeslo odvádí ale velmi dobré, občas vás pobaví i překvapí.

Slabinou filmu je scénář, který nutí postavy jednat poněkud nelogicky. Dočkáte se spousty více měně tuctových přestřelek, "sci-fi" uvidíte pouze v podobně androida a bojových robotů, celkově vám asi přijde divné, že v roce 2035 budou (teda až na ty roboty) boje probíhat stejně, technika bude stejná, o stejných problémech nemluvě. Snaha o několik překvapivých zvratů se moc nevede – na tom má podíl jak pokulhávající scénář, tak nesympatická a málo uvěřitelná postava Harpa.

Povedeně působí vizuální stránka filmu, režisér odvádí slušné řemeslo, takže ve filmu se prázdná místa vysloveně nekonají. Film se natáčel v Bulharsku a Maďarsku (můžete poznat filmaři oblíbenou elektrárnu Kelenföld), lokace vám budou povědomé, protože v zemích bývalého východního bloku ulice vypadají velmi podobně a identických rozpadajících se továren zde najdete také mraky.

Celkově je Za čárou průměrná až podprůměrná akční jednohubka, která by klidně mohla být kratší, ale vzhledem k hlavnímu obsazení a slušně odvedenému řemeslu se nudit nebudete. Pokud byste rádi povedené a našlapané sci-fi, tak si to nepouštějte. Nebo ano, ale si pak nestěžujete, že jsem vás nevaroval.

