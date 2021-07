Zabijákova žena & bodyguard: buddy movie se ve dvojce mění v až crazy komedii [recenze filmu]

Bondovská zápletka, proměna pozic v rámci trojlístku postav a větší posun k parodii.

Před čtyřmi lety se v kinech objevil sympatický přírůstek k subžánru buddy movie v podobě filmu Zabiják & bodyguard. Natočil ho oceňovaný tvůrce reklam Patrick Hughes jako svůj třetí celovečerní snímek po temném thrilleru Red Hill: Krvavý zapadákov a trojce Expendables. Australský režisér v něm vsadil na parťáckou chemii dobře vybrané ústřední dvojice, vulgární narážky a špičkování, drsnou akci, romantiku a evropské lokace.

Proměna pozic

Neambiciózní záležitost s rozpočtem 30 milionů dolarů, která chtěla jen bavit, vydělala celosvětově šestinásobek této částky a tak není divu, že nyní přichází její pokračování, které opětovně naplňuje parametry oddechového letního blockbusteru. A také sequelové pravidlo, které velí produkcím dát do dvojky více toho, co minule fungovalo.

Takže když v jedničce peprnými vulgarismy okořenila každou scénu, v níž se objevila, vedlejší postava holky od rány Sonii v podání Salmy Hayek, dvojka z ní udělala víceméně hlavní postavu, jak ostatně název filmu napovídá. Z toho plyne i drobný posun v žánrovém vymezení snímku. Už to není až tolik buddy movie, postavená na protikladné mužské dvojici, jako spíš akční komedie, kde úlohu toho, kdo se s bodyguardem špičkuje nebo pokouší meze jeho trpělivosti, přebírá právě Sonia.

S tím došlo i k posunu toho, jak je postava bodyguarda Michaela Bryceho (Ryan Reynolds) definována. V jedničce jeho pečlivá metodičnost, s níž se ve své práci snažil vylučovat rizika, stála proti intuitivní spontánnosti požitkářského zabijáka Dariuse Kincaida (Samuel L. Jackson).

Ve dvojce poté, co přišel o svůj status špičkového osobního strážce, se z něj stává otloukánek nejen vražedné manželské dvojice Kincaidových, ale i jeho nevlastního otce, jehož hraje Morgan Freeman. A vlastně všech. Je to takový traumatizovaný uzlíček nervů, k němuž se ostatní chovají tak, že jen čekají na to, až praskne. A není to moc vtipné, nebo tak, že vás vaši parťáci málem pohřbí, aniž by si všimli, že jste ještě naživu.

Darius řeší svůj vztah k manželce a nadávkou motherfucker opět nešetří, ale hlavním hybatelem dění se stává jeho žena, mezinárodní podvodnice Sonia. To ona, se vší její nevypočitatelností, vtáhne zpět do hry Michaela, který na doporučení terapeutky tráví čas u moře. Po vysvobození Dariuse se Michael spolu s Kincaidovými stává součástí operace, do níž je naveze agent Interpolu O'Neill (Frank Grillo). Společně mají zabránit tomu, aby bondovsky přehnaný záporák, řecký magnát Aristoteles Papadopoulos (Antonio Banderas), nenarušil evropskou energetickou infrastrukturu. Jako pomstu za to, že Evropská unie plánuje na Řecko uvalit další sankce.

Větší posun k parodii

Stejný tvůrčí tým jako v jedničce, tedy režisér Hughes, scenárista Tom O'Connor a hudební skladatel Atli Örvarsson, k nimž se přidává nově kameraman Terry Stacey, tedy přichází s pokračováním, jež se opírá o ne moc chytrou bondovskou zápletku, v níž se megalomanský plán na pozvednutí Řecka coby kolébky kultury pojí s osobní vztahovou rovinou, jež váže Aristotela k Sonii.

Bondovský charakter má i putování svárlivé trojice po středomořských přímořských lokacích, zejména těch Italských. Akce tím získává výpravný ráz, při udržení rychlého spádu jednotlivých sekvencí, kterých je poměrně hodně. Přestřelky i osobní souboje se nebojí krve a jsou prodchnuty velkou dávkou tvůrčí sebeironie, jež se projevuje v použití hudby, která je podkresluje. Jestliže to v jedničce byla píseň Hello od Lionela Richieho, zde je to například Simply the Best od Tiny Turner, která zábavně kontrastuje s probíhající automobilovou honičkou.

Už v prvním filmu si režisér utahoval z klišé buddy movie titulů, ale zároveň naplňoval jejich schémata, takže o parodii nešlo hovořit. Dvojka se jí blíží mnohem víc a to až tak, že postavy díky tomu mnohem víc působí jako karikatury sebe sama a žánrových typů, které zastupují.

Tomu odpovídá i způsob hereckého uchopení rolí. Antonio Banderas jako řecký padouch přehrává a připomíná víc zženštilého módního návrháře než milovníka. Salma Hayek si svou maniakální kreaci po mateřství toužící ženy užívá, se všemi výbuchy vzteku a střílením do všeho živého kolem. Jen její náruživé projevy vášně s manželem, jimž musí být často přítomen Michael, měly až příliš pubertální charakter, neodpovídající věku postav. Frank Grillo jako agent Interpolu zůstal nevyužit pro akční scény a naopak účast Morgana Freemana v té závěrečné při souboji s o hodně mladším protivníkem nepůsobila příliš přesvědčivě.

U celkového ladění filmu jsem se nemohl ubránit dojmu, že se posouvá ke crazy komedii, kdy tvůrci až příliš okatě dávají najevo, že jde vlastně jen o parodii postupů, klišé a osobnostních typů buddy movie podívaných, ale bez nějaké přidané hodnoty. Tvůrci i herci si tu sebeironickou nadsázku užívají, ale na diváka působí trochu křečovitě, třeba v chování Kincaidových k Michaelovi. Přes tyto výhrady ale snímek úlohu letní oddechovky v kinech plní docela dobře.

