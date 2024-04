Začíná cenová válka 98" LED televizorů. Samsung přidává obrovskou úhlopříčku i do základních levnějších modelů

V USA oficiálně Samsung spouští prodej nového 98" LED televizoru. Patří do řady DU9000 s označením Crystal UHD 4K, jde tedy o základní třídu LCD TV. Nad ní jsou pak QLED řady TV Samsung střední a vyšší třídy. Cena v USA je stanovena na 3 999 USD, což odpovídá částce 95 000 Kč.

Nicméně i když půjde o ekonomickou řadu DU9000, tak 98" televizor je osazen 120 Hz VA panelem s LED podsvícením, jen se nedočkáme lokálního řízení podsvícení, jako u vyšších modelů (další 98" QN90D má už MiniLED podsvícení). O kvalitu obrazu se má postarat AI Crystal Processor 4K a Supersize Picture Enhancer. Z HDR formátů je uváděna podpora HDR10 a HDR10+.



98" TV Samsung DU9000

Televizor dostane tři HDMI 2.1 vstupy s podporou herních funkcí 4K120P, ALLM a VRR. Operační systém bude Tizen 8.0, tudíž nebude ani chybět funkce AI Auto Game Mode, či Mini Map Auto Detection, případně firemní Gaming Hub s možností cloudového hraní přes službu Nvidia GeForce Now, nebo Xbox. Dostupná je také podpora hlasové asistence Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Jednodušší bude DVB-T tuner (není zdvojený), zvuková část s výkonem 2x 10 W také bude také odpovídat ekonomické třídě, nicméně přes HDMI eARC samozřejmě může zájemce připojit soundbar, který už „velikostí zvuku“ bude odpovídat velikosti obrazu, výrobce uvádí kompatibilitu s funkcí Q-Symphony.

Poté, co prakticky všichni výrobci v minulých letech nabídli 85" úhlopříčky nabídly společnosti Samsung a TCL své 98" modely. TCL ale díky nižším cenám tuto třídu opanovalo. Letos nové 98" televizory bude mít i LG a Hisense. Dostupnost 98" TV Samsung DU9000 v EU zatím není známá, by se však očekávat, že 98" model by stál podobnou částku v Eurech, tudíž cenově by se pohyboval pod magickou cenou 100 000 Kč. Přičemž jak už to bývá, tak postupně ceny klesají. A jak můžeme vidět, tak i 75" a 85" televizory se dají pořídit za velmi rozumné ceny.

Samsung uvedením nového levnějšího modelu tak pravděpodobně spustí cenovou válku, ostatně už nyní TCL se snaží ceny 98" TV tlačit dolů na dříve nedosažitelné ceny. Pokud budete chtít prémiové podsvícení a vysoký jas, tak si samozřejmě připlatíte podobně jako u jiných úhlopříček, nicméně je dle zájmu o levné 98" modely je vidět, že zákazníky láká často hlavně velká úhlopříčka za co nižší cenu, nikoliv o maximální kvalita obrazu.

Zdroj: Samsung