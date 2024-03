Pořádný trailer na druhou část sci-fi Rebel Moon je tady. Zack Snyder nakonec vytasí i světelné meče

Od 22. prosince 2023 se můžete podívat na Netflixu na akční sci-fi Rebel Moon: První část – Zrozená z ohně. Jak je ale z názvu zjevné, tak jde o první část. A nyní zde máme trailer na pokračování pod názvem Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška.

A není žádné tajemství, že první část je podprůměrná, rozhodně nesplnila očekávání Netflixu, o divácích nemluvě. Dvoudílný filmy natočil režisér Zack Snyder který má za sebou filmy jako 300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, nebo Liga spravedlnosti. Pro Netflix netočil poprvé, už má za sebou jiné mizerné sci-fi s názvem Armáda mrtvých.

V případě sci-fi Rebel Moon se Zack Snyder pokouší o vesmírnou verzi Sedmi samurajů od Akiry Kurosawy, byť u nás asi je známější western Sedm statečných, který je věrným (dnes už přiznaným) remakem. Aby to nebylo málo, tak děj chtěl zasadit přímo do světa Star Wars, z čehož sešlo. Nicméně z traileru je vidět, že to Zacku Snyderovi vůbec nezabránilo použít světelné meče i v Rebel Moon.

Druhá část bude následovat tu první a půjde pořád o to stejné – tyranská armáda chce malou, mírumilovnou kolonii na vzdálené planetě. Načež se vyskytne sedm hrdinů, kteří osadu budou chránit. Do toho ale režisér zapletl různé politické hrátky a osobní motivace, aby tomu dodal další rozměr. Jen trochu pozapomněl, že důvodem, proč v původním filmu banditi útočili na vesnici bylo jídlo, které banditi potřebovali. A na rozdíl od vesmírné armády neměli banditi žádné vesmírné lodě, kterými by v klidu mohli osadu zlikvidovat z vesmíru, či ze vzduchu. No, proč si kazit zábavu přízemní logikou, že ano...

Navzdory tomu se povedlo poskládat zajímavé herecké obsazení – hlavní postavu hraje Sofia Boutella (Star Trek: Do neznáma), následují Charlie Hunnam (Gentlemani), Jena Malone (Sucker Punch), Corey Stoll (Ant-Man), Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Cary Elwes (Mission: Impossible Odplata - První část), Michiel Huisman (Světová válka Z), Djimon Hounsou (Strážci Galaxie), nebo Ed Skrein (Deadpool).

Zda druhá část s názvem Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška bude stejně mizerná jako první, to se dozvíme 19.4.2024, kdy má na Netflixu premiéru.