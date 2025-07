Žádný streaming, žádný displej. Musical Fidelity B1xi má být poctivý zesilovač pro milovníky analogu

Značka Musical Fidelity má u milovníků hudby zaslouženě silné jméno. Její zesilovače, CD přehrávače a D/A převodníky z 80. a 90. let dnes platí za kultovní, ale výrobce nezůstává jen v zajetí nostalgie. Důkazem je novinka B1xi, která navazuje na legendární model B1 z roku 1990 – ten se tehdy stal oblíbeným pro svou kombinaci dostupné ceny a překvapivě dobrého zvuku. Nový B1xi si bere jeho jméno i filosofii, ale přidává moderní konstrukci.

Design vychází z odkazu původního modelu – čelní panel z kartáčovaného hliníku s typickými otočnými knoflíky, jednoduchost, čistota, žádné okázalé prvky. Ale jinek je vše nové. Musical Fidelity se rozhodl zachovat analogový charakter zesilovače, takže B1xi je plně analogový integrovaný zesilovač. V době, kdy se i Hi-Fi zesilovače mění v digitální streamery to pro některé hudební fanoušky může být přesně to, co hledají. Ostatně sám výrobce k tomu říká, že nechce na konstrukci šetřit a nabízet „levné plastové skříně, levné digitální zesilovače, levné napájecí zdroje.“ Nenajdete tu tak stále častější vestavný přístup k on-line streamovacím službám.

Zesilovač třídy A/B nabídne výkon 2× 60W/8 ohmů (100W/4 Ohm & 140W/2 Ohm), což není na papíře mnoho, ale v reálu to bohatě stačí pro drtivou většinu sloupových i regálových reprosoustav. Musical Fidelity je známý poctivým dimenzováním napájecí části i výstupních obvodů. O napájení se stará robustní toroidní transformátor, jsou zde také oddělené napájecí zdroje pro předzesilovač, výkonový stupeň i digitální část. Předzesilovač disponuje nízkošumovým obvodem a vysokým oddělením kanálů s motoricky řízeným analogovým potenciometrem – tedy bez digitálního kompromisu. A Nechybí ani vestavěný kvalitní předzesilovač pro gramofon s MM přenoskou phono stupeň.

Výbava je překvapivě moderní: vedle tří analogových vstupů a jednoho pro gramofon nabízí dva digitální vstupy – koaxiální i optický vstup až do 24 bit/192 kHz, potěší také HDMI ARC vstup pro připojení pro zvuk z televize, nechybí ani Bluetooth 5.1. Navíc nechybí variabilní výstup a výstup USB‑C 5 V/1 A. Streamer si tak uživatel připojí sám a B1xi ho pouze napájí. Výrobce se jasně vyjadřuje i k absenci WiFi, displeje nebo aplikace jednoznačně – jde o vědomé rozhodnutí v zájmu spolehlivosti, snadné servisu a zaměření investice do zvuku a mechaniky.

Mechanická stránka je poctou tradičnímu zpracování – kompletní kovové šasi, čelní panel z extrudovaného hliníku, kovové ovladače, to vše dodává pocit robustnosti a dlouhodobé životnosti. Zesilovač váží solidních 7,2 kg, rozměry jsou 430 × 90 × 324 mm.

Zvukově B1xi má být pro ty, kdo hledají harmonický a „výživný“ audio projev. Výrobce slibuje klasické britské ladění zvuku s teplejšími středy, pevnou a kontrolovanou basovou složkou a příjemně vzdušnými výškami – bez studené klinické přesnosti, ale s důrazem na přirozenost a muzikálnost.

Musical Fidelity B1xi má být zesilovač stvořený pro ty, kdo chtějí energii, muzikálnost a klasický analogový zvuk bez digitálního balastu. Stále má digitálními vstupy – ale je navržen tak, aby „digitál zůstal sluha, ne pán“. Cena v Anglii je 699 liber, což znamená cenu u nás necelých 20 000 Kč.

