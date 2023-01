Záhada seriálu 1899 zůstane tajemstvím. Netflix druhou sezónu zrušil

Ve čtvrtek 17. listopadu Netflix uvolnil všech osm dílů nového mysteriózního seriálu 1899. Stojí za ním tvůrci chváleného a úspěšného Darku. Diváci tak měli očekávat další porci záhad, propletených osudů a zvratů, Netflix zase počítal, že bude mít na pár let další silnou značku.

Včera ale režisér a scenárista obou seriálů Baran Bo Odar oznámil, že vysněná druhá a třetí sezóna nevznikne. Důvod neuvádí, ale pravděpodobně jde o důsledek nižší sledovanosti, než Netflix očekával, a naopak vysokého rozpočtu.

Tři týdny se 1899 držel na druhém místě globálního žebříčku nejsledovanějších anglicky mluvených seriálů na Netflixu, jednou to prohrál s pátou řadou Koruny, pak s novinkou Wednesday generující desetkrát vyšší počet zhlédnutých minut. Týden před Vánocemi už byl na sedmé pozici a pak z Top 10 úplně vypadnul. Oproti Darku má také horší divácké známky na IMDB (7,4 bodu vs. 8,7) i kritické na Rotten Tomatoes (76 % vs. 95 %).

Produkce stála 60 milionů eur, jde o historicky nejdražší německý seriál. Netflix do něj vložil 48 milionů, zbylých 12 milionů pokryly fondy pro podporu německé kinematografie. Seriál byl složitý z logistických důvodů, protože ač je německý, vyskytují se v něm herci z dalších zemí a mluví se v něm pravidelně hned osmi jazyky.

Seriálová záhada, která vypadala, že má souvislost s Bermudským trojúhelníkem, tak zůstane neobjasněná. Fanoušci můžou vzít zavděk alespoň 50minutým dokumentem Making 1899, který je rovněž dostupný na Netflixu. Případně je zkrácená verze věnovaná vizuálním efektům k vidění volně na YouTubu.

Seriál 1899 je první evropskou produkcí, která kompletně vznikala za využití technologie StageCraft / The Volume. Tu původně nasadil The Mandalorian, ale dnes se využívá i v dalších seriálech či filmech Disneyho.

StageCraft je obrovské studio, kde se místo zeleného plátna, na které by se později naklíčovaly počítačem generované efekty, využívají obří LED panely. Ty kolem herců přímo v reálném čase zobrazují prostředí, v němž se mají nacházet. Prostředí mimochodem vzniká v Unreal Enginu, jenž primárně slouží videohrám.