Zájem o gramodesky roste, vlna retro táhne nahoru i kazety. Na ty však zapomeňte, jsou drahé a nekvalitní

Rostoucí obliba klasických gramodesek je nepopiratelný fakt, který jsem už rozebíral v článku Gramodesky se vracejí. Vinyl mají rádi také i samotní hudebníci, neboť dost často si vydávají gramodesky sami a příjmy z nich jdou do jejich kapsy. Zajímavý je fakt, že o ně mají zájem i mladí a vinyl kupují, i když žádný gramofon nemají. Pro mnoho lidí mají gramodesky také sběratelskou hodnotu, často jsou zajímavým kouskem pro milovníky hudby a historie.

V poslední době jsem se ale setkal s dotazy na kompaktní kazety, které také zažívají svůj návrat. Velký podíl na tom má film Strážci Galaxie, nebo seriál Proč? 13x proto, kde hlavní hrdinové poslouchají svého Walkmana. Postupně se kazety zase začaly prodávat, najdete na nich nejen soundtrack k zmíněným Strážců Galaxie, ale nová alba na kazetách vydává například Taylor Swift. I když nejde tak velké objemy, jako v případě LP desek, tak od roku 2012, kdy se prodeje kazet prakticky dotkly nuly zase rostou.

Ano, retromóda hraje největší roli, ale lidé v době streamované hudby chtějí mít něco fyzického v ruce a velké obaly gramodesek vypadají dobře. Gramofony se opět staly doplňkem nejedné domácnosti, i když často spíše stylovým. A kazetu poměrně dost lidí vnímá jako něco podobného, jen jako levnější variantu. Pokud mezi ně patříte a lákají vás, tak vězte – pořízení kazety není dobrý nápad. Proč?

Gramodeska je levnější

Ti méně znalí si říkají, že kompaktní kazeta je přece nejen levnější, ale také menší. Přenosný přehrávač si můžete vzít sebou a poslouchat ho i venku. A na kazetu se dá také nahrávat. Jenže tím výhody končí.

Samotná kazeta je dostupnější, než LP deska, všechno okolo bude ale dražší. A také komplikované a nekvalitní. Gramofon je totiž ve svém principu daleko jednoduší a nevyžaduje tolik mechanických, relativně přesných a na výrobu náročných komponentů. Pokud nebudete pořizovat desítky let staré stolní přístroje, nebo přenosné kazetové přehrávače, tak na rozdíl od gramofonů je současný výběr velmi malý, mizerný a vzhledem k nevelkým výrobním sériím (a tím pádem vysokým nákladům) utratíte mnoho peněz.

Ani po zvukové stránce to nebude žádná sláva. Základním problémem kazet je například vysoká úroveň šumu. Odstup signál/šum je maximálně 55 dB při maximální hlasitosti nahrávky samotné. Nicméně v praxi, aby nedocházelo k přebuzení (zkreslení) zvuku, se plná dynamika využije pouze ve špičkách, zbytek času je nahrávka tišší a slyšitelně šumí.

To se dříve řešilo systémy potlačení šumu Dolby B, C a S, méně často bylo k dispozici DBX. Prodávané nahrané kazety měly standardně Dolby B, účinnější varianty C a S se využívaly při nahrávání na domácích stolních rekordérech. Když ale máte nahrávku s Dolby B, či C, tak ji musíte přehrát na přístroji, který má dekodér. Žádný v současnosti prodávaný rekordér však systém potlačení šumu Dolby už nemá, a to jak z výrobních, tak licenčních důvodů.

Dále vzhledem k pomalému posunu pásku a nutnosti využívat mechanický pohon, dochází u levných přehrávačů ke kolísání rychlosti, případně pronikání ruchů z motorku do zvuku. Důležité také je, že se používají tři různé druhy pásků, které se liší typem magnetického materiálu – I (normal), II (chrome) a IV (metal). Ty se mají jinou charakteristiku, takže přehrávač musí mít přepínání (automatické, nebo ruční). Základní přehrávače však „umí“ pouze typ I, zbytek přehrajete, ale nekorektně. Příkladem slušnějšího přenosného přehrávače zvládajícího všechny typy je až FIIO 13, který se prodává za 3 500 Kč.



Teac AD-850 kombinuje CD přehrávač a kazetový rekordér. Cena je 12 690 Kč

Chcete-li nahrávat vlastní kazety, tak opět není velký výběr. Poměrně drahý Teac W-1200 (stojí 12 000 Kč) má sice dvě mechaniky, ale ty jsou základní jednomotorové s plastovými díly. Má sice ruční nastavení vybuzení nahrávky, ale dříve obvyklé nastavení předmagentizace zde chybí, o kalibraci si můžete nechat jen zdát. Dále počítejte s tím, že stačí jinak nastavená kolmost hlavy k pásku na druhém přístroji, a zvuk bude při přehrávání výrazně horší (dochází k úbytku výšek).

Máte-li pocit, že nemám rád kazety, jste na velkém omylu. Kombinace dobrého stolního rekordéru a kvalitní kazety nabízela velmi vysokou kvalitu zvuku s minimem šumu, takto nahraných kazet mám stále několik desítek. Současná produkce je však drahá a nekvalitní. Doba analogových kazet je zkrátka nenávratně pryč. Skalním fanouškům a nadšencům doporučím hledat v bazarech, případně sami výrobci prodávají repasované staré stroje ve stavu „jako nový“. Dá se tak pořídit třeba Revox B215, cena je 3 800 Euro, nechybí certifikát výrobce.



Poměrně drahou retro zajímavostí je kombinace kazetového přehrávače a BT reproduktoru NINMLab IT'S REAL. Dá se koupit za 195 USD (4 500 Kč)

Pokud toužíte po analogovém zvuku, fyzickém médiu s krásným obalem a rituálech při poslechu, tak se zaměřte na gramofonové desky. Na výběr máte z desítek dostupných, slušných, případně dražších a kvalitních gramofonů, které poskytují velmi dobrý zvuk. Na kazety zapomeňte, v součtu vás poslech gramodesek vyjde daleko levněji a výsledek bude lepší.