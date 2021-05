Zajímavosti ze Snyderovy Armády mrtvých: v záplavě mrtvých najdete i mrtvé body

Na Netflixu předminulý týden vyšla Armáda mrtvých režiséra Zacka Snydera a okamžitě se zařadila mezi nejsledovanější tituly této populární on-line služby. Pokud vás zajímá, jak se tento film točil, tak přímo Netflix nabízí pohled do zákulisí tvorby, a to v dokumentu Jak se dělá Armáda mrtvých. Zde sám režisér ukáže, jak se film točil, ale také nabídne vhled do svých myšlenkových pochodů.

Zde jen zmíníme dvě zajímavosti, které film provázejí. Za prvé – nelze si nevšimnout, velkého množství rozostřených záběrů, ba dokonce si můžete všimnout, že je rozostřené nejen pozadí, ale také často obličej snímaného herce, který jinak bývá ostrý. Proč je tomu tak?

Rozostřený styl

Je známo, že Zack Snyder si rád hraje s vizuálem filmů. A nová Armáda mrtvých je tak trochu obětí těchto hrátek. Snyder totiž pro natáčení používal objektiv Canon 50mm f/0,95, který se vyznačuje mimořádně malou hloubkou ostrosti. Standardně se točí s clonou vyšší.



Kamera s objektivem 50mm/f0,95 v rukou

režiséra a kameramana Zacka Snydera

Pokud fotíte, tak víte, že při cloně f1,2, či f1,4 je hloubka ostrosti tak malá, že je třeba ostřit na oko, a to zejména u portrétních objektivů. Pokud zaostříte na špičku nosu, máte oči rozostřené. Obecně – u portrétů jde o pozitivní efekt, neboť máte hezky rozostřené pozadí (tzv. bokeh). Objektivy s velmi nízkým clonovým číslem také při „velké díře“ mají měkčí kresbu a pro lepší a ostřejší kresbu je třeba přiclonit, obvykle o dva kroky.



Podobně rozostřených záběrů je ve filmu plno

Snyder však hodně záběrů natáčel s objektivem Canon 50mm f/0,95 při nejnižším možném clonovém čísle, což prakticky znemožňuje točit ostré záběry. Výsledek vidíte ve filmu – drtivá většina záběrů je více (či méně) rozostřená. Což je samozřejmě umělecký záměr tvůrce. Zda se vám líbí, či nikoliv, je věc jiná, ale také již jiné téma.

Zapomenuté bílé tečky

Druhou zajímavostí, které si leckteří diváci všimli, jsou mrtvé body na některých záběrech. Mrtvými body myslíme světlé body, které mají konstantní jas bez jakékoliv změny. Vidět je můžete nejlépe pokud máte větší 4K TV, nejlépe bez přepočtu, tedy zobrazení bod na bod. Ale i při lehkém ořezu a posunu obrazu jsou mrtvé body viditelné.

Že je problém ve filmu a ne na vašem televizoru zjistíte jednoduše – světlé body se objevují a zase ztrácejí, podle toho, která ze dvou kamer zrovna natáčela záběr. Vadný snímací čip měla zjevně pouze jedna z nich. Snadno viditelný je tento jev například při otevírání trezoru Dieterem, kdy má světlý bod na tváři. Klidně si dejte prst k tomu bodu na obrazovku a pusťte film dále. Uvidíte, jak mrtvý bod mizí a zase se objevuje.

Na druhou stranu viditelnost bodu dokazuje, že Snyder už do finálního obrazu různými digitálními CGI efekty v postprodukci moc nezasahoval, pouze upravil celkové barevné ladění.

Bude další Armáda mrtvých?

Zmíněné dvě zajímavosti nás nijak netrápí a nemají žádný vliv hodnocení filmu po dějové stránce, pouze málo kdy se stane, aby byly tak zřetelně viditelné, jako se stalo nyní.

Zatím to vypadá tak, že u diváků (na rozdíl od kritiky) film boduje, Snyder ostatně nápady na další filmy se zombíky má, takže uvidíme. Konec filmu je otevřený pro pokračování, ale natočit by se měl i prequel, aby se divák dozvěděl, jak americká armáda k zombíkům přišla.