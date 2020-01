Zaklínač: Jak vznikala nejlepší bojová scéna? Henry Cavill vám to řekne!

Videa typu "jak se to dělalo" občas se udělají, zajímavé bývají komentáře režisérů k filmům, ale málokdy člověk, která ztvární hlavní postavu s vámi projde krok za rokem svoji nejlepší scénu, aby vám vysvětlil, jak ji natáčel a co všechno řešili.

Seriál Zaklínač vyšel na Netflixu v závěru minulého roku a okamžitě se zařadil na vrchol toho, co Netflix natočil. Obrovský divácký zájem, velmi kladné recenze – co víc si tvůrci mohou přát. Nicméně velký dík má Netflix i za to, že dává nahlédnout pod pokličku, jak seriál vznikla, v tomto případě, jak vznikla nejlepší bojová scéna z celého seriálu. A průvodce vám bude dělat Henry Cavill, představitel zaklínače. Užijte si to.