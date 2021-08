Zaklínač: Vlčí sen – Netflix ukázal první pořádný trailer na slibovaný film, vypadá dobře

Během čekání na druhou sezonu seriálu Zaklínač přichystal Netflix ochutnávku nového animovaného filmu s názvem Zaklínač: Vlčí sen (The Witcher: Nightmare of the Wolf) a bude to v podstatě prequel. Děj se má odehrávat hluboko v minulosti a bude se soustředit na původ Vesemira, mentora Geralta z Rivie.

Co se podrobností týče, tak zde je Netflix poměrně skoupý na informace, oficiální info o seriálu zní: "Vesemir se chce stát zaklínačem, aby unikl chudobě, a tak zabíjí různé příšery pro peníze a slávu. Když se ale objeví nová hrozba, musí se postavit démonům z minulosti."

Právě postava Vesemira se má objevit ve druhé sezóně. Pro postavu je už potvrzeno obsazení, má si ho zahrát dánský herec Kim Bodnia. Animovaný film nám ale ukáže daleko mladší verzi, a tak ho bude mluvit populární anglický herec Theo James (Underworld: Krvavé války).

Dle dostupných informací se odhaduje, že film by mohl mapovat i obléhání Kaer Morhen, což je zásadní událost v historii zaklínačů. Kaer Morhen, je rodový hrad, kde zaklínači trénovali a procházeli mutacemi. Je zajímavé, že událostem se podrobně Andrzej Sapkowski (autor Zaklínače) nevěnuje, s bitvou se ale v určité podobně fanoušci mohli seznámit ve hře Zaklínač 3.

Z traileru je zjevné, že děj se bude věnovat výchově těchto bojovníků s příšerami a bude se odehrávat v době, kdy v něm ještě žilo spousta zaklínačů a dětí, které se zaklínači chtěly stát. Nicméně mnoho zaklínačů při bitvě o Kaer Morhen zemřelo a právě v chystané druhé sezóně seriálu se potkáme s jedním z nejstarších zaklínačů a účastníkem těchto událostí, Vesemirem. Film by tak mohl položit základy pro celou druhou sezónu a především vysvětlit, co se kdysi událo a kam se všichni ostatní zaklínači poděli.

Animovaný film Zaklínač: Vlčí sen má na Netflixu premiéru za 14 dní, přesněji 23. srpna 2021.