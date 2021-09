Zaklínač: Vlčí sen – recenze animovaného filmu od Netflixu, který odpovídá na mnohé otázky

Plusy Smysluplné rozšíření světa Zaklínače

Dospělé pojetí

Animace Minusy Šablonovité a předvídatelné

Atmosféra a pojetí neodpovídá knihám a seriálu 6 /10 Hodnocení

Ještě před vydáním druhé sezóny seriálu Zaklínače tu máme animovaný film. Objasňuje hned několik blíže nevysvětlených skutečností vytvářející počátek příběhu, se kterými si lámou hlavu nejen hráči, ale i čtenáři. Zodpoví na dotazy typu odkud se vzala křížená monstra, proč je až tak malé množství zaklínačů a eventuelně získáme i odpověď na to, proč byl zničen Kaer Morhen. Tento seriál nezklamal svou informační funkcí, ale nedá se ani říct, že by přidal něco víc, na co všichni seriáloví fanoušci dlouho netrpělivě čekali.

Věc se má tak. Příběh začíná krvavou scénou, podobně jako seriál. Snaží se dokázat, že i tato filmová verze se nebude držet zpátky s vyobrazením násilí a v tomto duchu zůstává celý příběh, takže o kouzlo, kterým oplývají například i hry, není ochuzen. Ovšem jestli očekáváte duchaplné dialogy a pomalý sympatický rozjezd, který je možno pozorovat v seriálu, nejspíš budete zklamáni. Toto je čistě anime, co si propůjčilo zaklínačskou zápletku.

Příběh je velmi přímočarý, obsahuje v průběhu sice více rozuzlení, ale jen málokterá jsou předem neodhadnutelná. Připravte se také na časové skoky prakticky po každé scéně, které i přesto, že nejsou nijak obzvlášť matoucí, dokazují, že vícedílná série by se možná hodila k této konkrétní dějové lince o něco víc.

Animace je skvělá (i když v druhé polovině filmu už mírně pokulhává), ale atmosféra filmu neodpovídá tak docela tomu, na co byl člověk doposud zvyklý, jinak řečeno, i přestože se vše odehrává velmi dávno, některé výrazy použité v dialozích působí příliš novodobě. Vesemir, v knihách spíš tichý a sarkastický je ve filmu většinu času upovídaný a veselý. Na druhou stranu rozumím, že kdyby tyto vlastnosti postrádal, nebyl by už ve filmu nikdo, kdo by udržoval děj živý, protože většina charakterů je spíše melancholického ražení.

Hudba byla vytvořena originálně k filmu a nedá se říct, jestli má blíže k soundtracku ze seriálu, nebo z her, nicméně nedá se říct, že by byla nezáživná, nebo se nehodila se k bojové nátuře filmu.

Fanouškům her, anime a fantasy filmů se zpracování nejspíš bude líbit, čtenářům, kteří preferují realističtější vyobrazení charakterů a nemají v lásce někdy dle mého názoru až ohrané dějové linky, to za zhlédnutí nestojí. Ti, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti se Zaklínačským světem, mohou být příjemně překvapeni.

Zaklínač: Vlčí sen

Hodnocení IMDB: 76 %