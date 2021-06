Zátopek: první trailer na očekávaný film o čtyřnásobném olympijském vítězi je tady

Český film Zátopek měl jít do kin už loni, ale podobně jako spousty jiných filmů byl kvůli zavřeným kinům odložen. V hlavních rolích se představí Václav Neužil jako Emil Zátopek, jeho ženu Danu si zahraje Martha Issová.

Není bez zajímavosti, že herec Václav Neužil se na roli připravoval celkem pět let, a to pod dohledem trenéra atletického trenéra Jana Pernici. Běhal třikrát týdně, shodil sedm kilo a nakonec si při natáčení nechal vystříhat pleš. Životopisné drama natočil režisér David Ondříček, který má za sebou filmové hity Samotáři a Jedna ruka netleská.

Film má mapovat nejslavnější životní období našeho nejslavnějšího vytrvalostního běžce, ale místo nekritického idealizování této legendy ho má představit jako reálného člověka.

Děj filmu? Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Premiéra filmu Zátopek je 26. srpna 2021.