Zcela bezdrátová sluchátka Yamaha TW-E3C mají nabídnout prémiové funkce za dostupnou cenu

Japonská Yamaha postupně získává na trhu s bezdrátovými sluchátky slušnou pozici, nyní přichází s třetí generací řady E3. Nový TWS model s označením Yamaha TW-E3C bude stejně jako předchůdce patřit do ekonomické třídy, přičemž oficiální cena má startovat na částce 89 Euro, což by mohlo znamenat pultovou cenu kolem velmi zajímavých 2 000 Kč. Navíc se má prodávat rovnou šesti barevných variantách – šedé, černé, červené, béžové, zelené a modré.

Co se zvuku týče, tak Yamaha využívá své firemní 6mm dynamické měniče, kvalitní zvuk by měly zajistit firemní patentované funkce Listening Care a True Sound, které nabízí i prémiové modely Yamahy. True Sound má zajistit co nejtransparentnější, čistý zvuk, který má být co nejvěrnější zvuku původně zamýšlenému umělcem. Na druhou stranu Listening Care naopak koriguje vyvážení zvuku a optimalizovat ho podle hlasitosti, což kromě přirozeného vyvážení v závislosti na hlasitosti také pomáhá snižovat únavu sluchu způsobenou nadměrnou hlasitostí. Aplikace Yamaha pak nabízí možnost individuální úpravy zvuku.

Co se připojení týče, tak o to se stará s Bluetooth 5.2 s kodeky aptX Adaptive, AAC a SBC. Nechybí ani multipoint (připojení ke dvěma zdrojů zvuku současně), herní režim s nízkou latencí, či podpora hlasových asistentů Siri a Google. O hovory se starají dva mikrofony v každém sluchátku s technologií Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) pro optimalizaci přenosu hlasu.

Ovládání je dotekové, certifikace IPX5 zajišťuje odolnost proti vodě a potu, takže je můžete nosit i při sportu, Yamaha dodává rovnou čtyři různé velikosti nástavců. Co se výdrže týče, tak ta má být výborná – sluchátka vydrží 9 hodin na jedno nabití a dalších 15 hodin pak poskytne malé nabíjecí pouzdro s indikací stavu baterie.

Vzhledem k nízké ceně zde logicky chybí aktivní potlačení hluku, jinak ale sluchátka Yamaha TW-E3C mají zájemce oslovit právě výše zmíněnou dostupnou cenou.

Zdroj: Yamaha