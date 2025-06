Zcela otevřená bezdrátová sluchátka. Když chcete slyšet hudbu i svět kolem sebe

Bezdrátová sluchátka typu True Wireless se stala běžnou součástí života. Většina modelů cílí na co největší izolaci od okolí – špunty a pecky utěsní zvuk a uzavřou vás do vlastního světa. Ale co když tohle přesně nechcete? Když chcete vědět, co se děje kolem, tak právě pro vás jsou tu otevřená TWS sluchátka.

U bezdrátových sluchátek typu TWS (True Wireless Stereo) byly dlouhé roky na výběr jen špuntové nebo peckové modely, které posluchače více či méně odříznou od okolí. K tomu se přidalo aktivní potlačení okolního hluku, které izoluje ještě více.

Někdy je to žádoucí, třeba při cestě letadlem, během cesty do práce, nebo v hlučné kanceláři. Ale ne každý chce být při poslechu hudby zcela izolovaný od okolního světa. Navíc v mnoha situacích může být na obtíž. Ve městě, na kole nebo při chůzi po ulici může být dokonce nebezpečné neslyšet, co se kolem děje. A pak je tu skupina lidí, kterým vadí tlak v uchu, nebo jim špunty jednoduše nesedí.



Nemáte-li rádi ucpané uši, řešením můžou být otevřená TWS sluchátka. Při běhu například uslyšíte okolí tak, jako byste sluchátka vůbec neměli

Řešením jsou TWS sluchátka, která vůbec neblokují okolní zvuky. Uši neucpávají, zvukovod zůstává volný a zvuky okolí přirozeně pronikají dovnitř. Uživatel tak může poslouchat hudbu a zároveň vnímat dění kolem – bez tlaku, bez nepříjemných pocitů, bez kompromisu.

Nejde přitom jen o pecky. Vývoj pokročil a na trhu se objevilo několik zcela odlišných konstrukcí, které přinášejí nový způsob, jak poslouchat bez uzavření uší. TWS sluchátka se dnes připevňují třemi různými způsoby:

Za ucho Na ucho Do ucha

Existuje i zvláštní kategorie, kde se zvuk přenáší vibracemi přes kost v blízkosti ucha. Ta ale patří mezi sportovní modely s hlavovým mostem, který drží vše pevně na místě. Známým výrobcem je značka Shokz, ale rozhodně není jediný.

Tyto sportovní modely jsme už otestovali a srovnali s dalšími typy. Výsledky najdete v samostatném testu zaměřeném na poslech při jízdě na kole. Tady se budeme věnovat výhradně TWS modelům – tedy sluchátkům, která tvoří dva samostatné kusy bez jakéhokoliv propojení.

Hlavní výhody otevřených TWS sluchátek

1) Přirozený kontakt s okolím: Díky otevřené konstrukci zůstáváte neustále ve spojení s okolním světem. Můžete slyšet auto na přechodu, kolegu v kanceláři nebo děti doma – a nemusíte sluchátka sundávat.

2) Pohodlí: Nic netlačí, neškrábe, nezatěžuje ani nezpůsobuje únavu. Taková sluchátka jsou ideální pro dlouhodobé použití během dne. Ucho zůstává volné, tlak se nemění, ani po hodinách poslechu nepřijde únava.

3) Jsou vhodná pro citlivé uživatele: Kdo nesnese v uších špunty, najde v otevřeném designu úlevu. Sluchátka netlačí a nepůsobí nepříjemně ani po celém dni.

4) Elegantní design a lehkost: Mnohé otevřené modely jsou zároveň designovými kousky – jsou lehké, nenápadné a vhodné i do společnosti.

Nevýhody, se kterými je nutné počítat

1) Méně basů: Fyzicky otevřená konstrukce znamená menší akustický tlak a u některých modelů méně basů. Zvuk je často „vzdušnější“ a přirozenější, ale u levných modelů méně hutný. Dražší modely mají basy už hezké.

2) Nevhodné do hlučného prostředí: Izolace okolí je za všech okolností nulová. Znamená to, že v MHD, letadle nebo hlučné kavárně musí hudba „překřičet“ okolí. Ten bude pronikat dovnitř. A naopak ve velmi tichém prostředí může být hudba slyšet i navenek.

3) Odlišný zvukový projev: Zvuk působí přirozeněji, ale méně dynamicky. Sluchátka nehrají „do hlavy“, spíš jako malé reproduktory kolem. Pokud hledáte hluboký bas a intenzivní „ponoření“, nemusí být pro vás zcela otevřená konstrukce ta pravá.



Zcela otevřená sluchátka: zleva doprava Sony LinkBuds, JLab Flex, Panasonic RB-10, Nothing Ear (open)​

Tři konstrukční přístupy, tři zážitky

1. Zavěšení za ucho

Tento typ využívá pružné zahnuté rameno, které se elegantně zavěsí za boltec. Samotný reproduktor je pak umístěn těsně nad zvukovodem, aniž by do něj zasahoval a většinou nedochází se ucha ani nedotýká. Zvuk je z reproduktoru směrován přímo do ucha, ale fyzicky jej neucpává a okolní zvuk není díky nijak tlumen.



Nothing Ear (open)

Výsledkem je velmi lehké a vzdušné nošení – ideální pro uživatele, kteří hledají kombinaci stability, pohodlí a minimálního tlaku. Tento způsob uchycení je velmi univerzální, zároveň působí relativně nenápadně. Je vhodný i pro celodenní použití ve městě či kanceláři, v závislosti na pružnosti ramene a délky uchycení se sluchátka dají využívat i pro sport. Zde upozorňuji, že mezi modely mohou být v uchycení velké rozdíly.

2. Zavěšení na ušní boltec

Sluchátka tohoto typu se připevňují přímo na okraj ušního boltce – podobně jako klip nebo náušnice. Drží se mimo zvukovod a nijak jej neucpávají, přičemž reproduktor směřuje zvuk přímo k uchu přes malý směrový měnič. Co se pohodlí týče, záleží na pružnosti a kvalitě použitého materiálu, neboť na uchu sluchátko drží sevřením boltce. Drahá sluchátka Bose Ultra Open Earbuds jsou velmi pohodlná; podobně řešená, ale podstatně levnější JLab Flex mají plast tužší a mohou tlačit.



JLab Flex

Tato konstrukce je ideální pro ty, kteří chtějí mít uši úplně volné, bez háčku za uchem, například kvůli brýlím. Hodí se také pro celodenní nošení, Bose například nezpůsobují tlak ani únavu, a přitom umožňují slyšet hudbu i okolí bez sundávání sluchátek. Co se kvality zvuku týče, tak je zde větší závislost na umístnění na boltci – tj. jak je moc sluchovod blízko.

3. Volné usazení do ucha

Tento přístup využívá speciálně tvarovaný kruhový měnič bez obvyklého středu. Usadí se přímo před zvukovod, ale nijak jej neutěsňuje – tedy nedochází ke klasickému „ucpání“ jako u špuntů. Otevřená konstrukce nechává uši volně dýchat, okolní zvuk prochází otvorem ve sluchátku. Hudba se vlastně „přimíchá“ do přirozených zvuků okolí.



Sony LinkBuds

Výhodou jsou velmi kompaktní rozměry, nízká hmotnost a přirozený poslechový zážitek. Uživatel slyší hudbu i okolní svět zároveň, což přináší rovnováhu mezi soukromým a otevřeným poslechem. Co se jistoty usazení a stability týče, je velmi dobrá, ale můžete mít nejistý pocit.

Toto řešení využívají sluchátka Sony LinkBuds – u první generace (přečtěte si náš test) jste si museli vybrat správnou velikost ze silikonových výměnných opěrek do ucha, druhá generace už má univerzální jednu pružnou, vzduchem plněnou opěrku.



Velikost krabičky se velmi liší podle zvolené konstrukce a designu. Sony LinkBuds (vlevo) má pouzdro opravdu malé. Sluchátka Panasonic RB-10 a Nothing Ear (open) sice využívají stejnou konstrukci s háčkem za ucho, ale ukládání do pouzdra mají řešené úplně jinak.

Zajímavé modely

Bose Ultra Open Earbuds: Prémiová sluchátka „na ucho“s elegantním designem a překvapivě plným zvukem. Ideální pro každodenní nošení, cena je však vyšší.

Sony LinkBuds Open: Technologická kuriozita, která ale velmi funguje. Skvělá volba pro ty, kteří hledají funkčnost a především kompaktnost.

Shokz OpenFit 2: Otevřená sluchátka pracující s přenosem zvuku blízko uší, nikoli přes kostní vedení. Velmi pohodlná, perfektní na sport.

Nothing Ear(open): Poloprůhledný, neobvyklý design je kombinován s delší, pružnou a velmi stabilní klipsou. Zvuk je plný, podobný větším reprobednám. Mají větší, plochou krabičku.

Panasonic RB-10: Decentní klipsnový design kombinuje pohodlí s velmi příjemným, vyváženým zvukem. Jsou velmi stabilní i pro sport, budou zajímavé pro ty, kteří hledají současně styl a funkčnost. Tato novinka má nejmenší krabičku ze sluchátek s tímto řešením, Evropě je oficiální cena 90 eur (zhruba 2 300 Kč).

Pro audioknihy a podcasty Otevřená sluchátka se velmi hodí u audioknih a podcastů. V těchto případech není vůbec potřeba dokonalý zvuk, dynamický projev a hluboké basy. Zůstávají jen výhody, zejména pohodlí při dlouhém poslechu.

Sluchátka, která vás nesvazují

Otevřená TWS sluchátka nenahradí špunty v každé situaci, ale v mnoha případech jsou lepší volbou. Nabídnou víc pohodlí, bezpečí a často i větší svobodu.

Pokud vám špunty vadí, trápí vás tlak v uších nebo chcete při sportu vnímat okolí, zkuste otevřenou konstrukci. Možná zjistíte, že poslech nemusí znamenat izolaci – ale otevřenost. K hudbě i světu kolem.