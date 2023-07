Nejlepší filmy Zdeňka Svěráka: Obecná škola, Vesničko má středisková, Kolja… A taky Jára Cimrman

Zdeněk Svěrák se nesmazatelným písmem zapsal do dějin českého filmu. Nejen svými výraznými většími i menšími rolemi ve filmech, ale především výbornými a inteligentními scénáři, podle kterých hromada dalších filmů vznikla. Tady je přehled těch nejdůležitějších.

Kolja František Louka je chudý violoncellista a starý mládenec. Kdysi vážený hudebník klesl až k hraní smutných písní na pohřbech. V nejvyšší finanční nouzi dostává nabídku, jíž v jeho situaci nelze odmítnout: za čtyřicet tisíc korun by se mohl naoko oženit s mladou Ruskou, která touží po českém občanství… Po mučivém rozhodování se František stává pro úřady ženáčem. Kupuje bílého trabanta kombi a konečně splácí své dluhy. Františkovo zaprodání dlouho hájené svobody však nezůstane bez následků: novomanželka záhy emigruje za svým milencem do Německa a na krku mu zůstane jeho nevlastní, čerstvě vyženěný syn Kolja. Zdeněk Svěrák příběh stárnoucího muže a malého kluka napsal a hraje také hlavní roli. O režii se postaral jeho syn Jan Svěrák. Oblíbený a velmi úspěšný český film je zároveň také zatím posledním, který získal Zlatý glóbus i Oscara pro nejlepší zahraniční film. Filmoví kritici ho Cenách české filmové kritiky zvolili za nejlepší český snímek uplynulého třicetiletí. Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Zdeněk Svěrák, Andrei Chalimon, Libuše Šafránková, Stella Zázvorková, Ondřej Vetchý, Nela Boudová, Silvia Šuvadová

Původ a premiéra: Česko, 1996

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, O2TV, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus

Tmavomodrý svět Příběh československých stíhacích pilotů za druhé světové války se soustředí na dvojici přátel. Oba museli odevzdat svá letadla hitlerovcům, oba prchají do Anglie, oba bojují proti nepříteli, oba poznávají půvabnou Susan. Film je o nich, jejich druzích, a také o tom, jaká čekala naše zahraniční letce odměna brzy po vítězném návratu do vlasti. Válečná léta nebyla pouze časem vzdušných soubojů. Byla i dobou pro lásku a kamarádství. Koprodukční velkofilm Zdeňka Svěráka (scénář) a jeho syna Jana (režie) patří mezi naše nejnákladnější filmy. Před natáčením filmu musel Jan Svěrák na základně smlouvy poskytnou scénář společnosti Miramax. Ta film neprodukovala, ale natočila Pearl Harbor, který Svěrákův scénář nápadně připomínal. Autor se ale nepustil do soudní pře s velkými filmaři. Hodnocení ČSFD: 80 % Žánr: Válečné filmy

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Ondřej Vetchý, Kryštof Hádek, Tara Fitzgerald, Oldřich Kaiser, Linda Rybová, David Novotný, Charles Dance

Původ a premiéra: Česko, 2001

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus

Lotrando a Zubejda Za hlubokými lesy a oblými kopci se rozkládá půvabná česká kotlina. Kromě počestných a pracovitých obyvatel tu ale bydlí také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, jenže nevzdělaný mladík. Pošle proto mladého Lotranda do kláštera, aby se mu tam dostalo řádného vychování. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn pak svému umírajícímu otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše starého arcilotra konečně odebere do pekla, nastanou mladému Lotrandovi těžké chvíle: jako slušně vychovaný člověk není schopen obrat ani toho nejobyčejnějšího kupčíka. Laskavá pohádka s písničkami pro celou rodinu nese obvyklé rysy scénářů Zdeněka Svěráka. I s odstupem let jde o velmi oblíbenou a krásně zpracovanou adaptaci Čapkových pohádek. Hodnocení ČSFD: 78 % Žánr: Pohádky

Režie: Karel Smyczek

Hrají: Jiří Strach, Barbora Seidlová, Pavel Zedníček, Arnošt Goldflam, Marián Labuda, Jiří Lábus, Jiří Pecha

Původ a premiéra: Česko, 1997

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Obecná škola Děj se odehrává v chlapecké školní třídě na pražském předměstí v prvním roce osvobozené vlasti. Tato třída přivede učitelku Maxovou k nervovému zhroucení a místo ní nastoupí přísný a záhadný učitel Igor Hnízdo, údajný hrdina vojenských akcí. Je to ovšem dost možná jen hochštapler, jehož účast v bitvách druhé světové války je sporná. Nesporné je však jeho vítězství v boji s pátou třídou. Chlapci ho obdivují a věří v jeho nevinu i při choulostivém obvinění.. Příběh dokáže přiblížit poválečné reálie, ale zůstává přitom především komedií s nezaměnitelným svěrákovským rukopisem. Jde opět o kombinaci scénáře Zdeňka Svěráka a režie jeho syna Jana. Zdeněk Svěrák ve filmu také hraje. Obecná škola patří k nejúspěšnějším filmům této dvojice a získal také nominaci na Oskara. Hodnocení ČSFD: 89 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Tříska, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč

Původ a premiéra: Česko, 1991

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, O2TV, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus, Starmax

Vrchní, prchni Knihkupec Dalibor Vrána nemá lehké živobytí. Líbí se ženám, ty se zas líbí jemu, a protože je mužem činu, značnou část jeho poctivě nabytého výdělku spolknou alimenty. Svízelnou finanční situaci se rozhodne vylepšit originálním způsobem. Využije toho, že si jej často pletou s číšníkem a stane se fantomem všech restaurací. Přál si někdo platit? Jedna z nejlepších českých komedií všech dob byla natočena dle scénáře Zdeňka Svěráka. Představuje vrchol jeho tvorby. Výborný nápad a skvěle napsaný příběh doplňují výborné herecké výkony, ostatně manželský pár si zde zahráli oblíbení Josef Abrhám a Libuše Šafránková. Hodnocení ČSFD: 87 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Zdeněk Svěrák, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Eliška Balzerová, Dagmar Patrasová, Jiří Kodet, Karel Augusta

Původ a premiéra: Česko, 1981

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Slavnosti sněženek Nezapomenutelný spor dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem. Nostalgická, ale především hluboce lidská freska žánrových příběhů lidí a lidiček žijících v Polabí. Ve filmu se snoubí poetično s realistickým popisem, stylizovaná nadsázka s humornou drobnokresbou, události veselé s událostmi smutnými. Film vznikl na motivy textů Bohumila Hrabala. Je to příběh ve formě mozaiky krátkých epizod a obrázků o smutku a štěstí obyvatel Kerska, přičemž většina literárních postav má svůj reálný a živý předobraz. Tito lidé jsou prostí i citliví, mají své radosti – největší radostí všech je lov. Film mísí sentimentální lyriku s drsným humorem, Zdeněk Svěrák zde sice nemá velkou roli, v našem seznamu však nesmí chybět. Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Drama

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Jaromír Hanzlík, Josef Somr, Petr Čepek, Libuše Šafránková

Původ a premiéra: Česko, 1984

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Tři veteráni Tři vysloužilí vojáci Pankrác, Bimbác a Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem do té doby, než od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary. Zatímco Pankrác by chtěl jít na ryby a Servác odpočívat, Bimbác si přeje navštívit všechna místa, kde bojovali. Když hodlá na poli, kde už oráč obdělává půdu, zopakovat bitvu, rozhodnou se kamarádi, že ho ožení, aby přišel na jiné myšlenky. Nápad by to byl dobrý, kdyby se jen Bimbác nezamiloval do zlé princezny, která se svým otcem veterány o jejich kouzelné předměty okrade. A tak zase nemají nic... Zdeněk Svěrák a Oldřich Lipský napsali tuto půvabnou pohádku dle povídky Jana Wericha, přičemž Zdeněk Svěrák si ve filmu i zahrál a Oldřich Lipský film režíroval. Hlavní trojici stárnoucích veteránů si střihli výborní Rudolf Hrušínský, Petr Čepek a Josef Somr. Hodnocení ČSFD: 84 % Žánr: Pohádky

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Petr Čepek, Josef Somr, Vida Neuwirthová, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Miloš Kopecký, Milan Lasica

Původ a premiéra: Česko, 1984

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Vesničko má středisková Jedinečná česká komedie se opírá o scénář Zdeňka Svěráka, režii Jiřího Menzela a řadu hereckých osobností v čele s Rudolfem Hrušínským. Svou oblibu a vysoké hodnocení si získala za nenásilné dávkování humoru, leckdy lehce nahořklého, ale o to více odrážejícího realitu života na českém venkově osmdesátých let. „Děláš velkou chybu, Jaromíre. To se ti vymstí.“ „Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš...“ „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Některé repliky z filmu zlidověly a v podstatě každý v Česku chápe jejich kontext. Příběh mentálně zaostalého závozníka Otíka ale není tím, co z filmu dělá neobyčejně zábavnou podívanou. Jsou to vtipné situace zakomponované do jednotlivých scén, které sjednocuje atmosféra doby a Jiří Menzel ji dokázal velmi dobře vystihnout. Hodnocení ČSFD: 88 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Menzel

Hrají: János Bán, Marián Labuda, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Petr Čepek, Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská

Původ a premiéra: Česko, 1985

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, iTunes, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Na samotě u lesa Manžele Oldřich a Věra touží po chalupě na venkově, a proto jsou nadšeni, když jim Děda Komárek pronajme jednu místnost a slíbí prodat celou chalupu. Manželé Lavičkovi, půvabně ztvárnění Danielou Kolářovou a Zdeňkem Svěrákem, jsou sváděni touhou po získání chalupy, kterou však majitel, jak se zdá, jen tak neopustí. Vše nakonec vyřeší jejich děti, které si starého Komárka zamilují a začnou ho považovat za svého skutečného dědu. Autoři komedie, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, humornou formou popisují různé typy tzv. chalupářů. Většinu postav napsali přímo pro jejich představitele, mezi nimiž vyniká především Josef Kemr v roli dědy Komárka. Je to jedna z nejlepších rodinných komedií, které byly u nás natočeny. Hodnocení ČSFD: 88 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Josef Kemr, Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Ladislav Smoljak, Jan Tříska

Původ a premiéra: Česko, 1976 Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, iTunes, KVIFF TV, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Ať žijí duchové Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim podaří dosáhnout cíle - hrad je opraven a předán do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretině darované Dlouhým Jendou z lásky stane normální dívka... Ať žijí duchové je další rodinná pohádka, ke které Zdeněk Svěrák napsal scénář (spolu s Jiřím Melíškem). Je to výborné, vtipné a kultivované dílo plné dětské radosti, bezstarostnosti a pohodové atmosféry. Hodnocení ČSFD: 81 % Žánr: Pohádky

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Vlastimil Brodský, Dana Vávrová, Jiří Procházka, Lubomír Lipský, Věra Tichánková, Tomáš Holý

Původ a premiéra: Česko, 1977

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, DaFilms, KVIFF TV, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Jáchyme, hoď ho do stroje! Hlavním hrdinou příběhu je nesmělý mládenec František. Uvěří, že bude mít v životě zaručený úspěch, když se bude řídit kondiciogramem – výpočetním strojem sestaveným přehledem svých šťastných i kritických dní. A světe div se, ono to funguje! K této ve své době velmi slavné a dnes už legendární komedii napsala scénář autorská trojice Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak (pro tuto dvojici šlo o debut) a Oldřich Lipský. Úspěchu pomohl nejen vynikající scénář, který rozvíjí kaskádu komických situací, ale rovněž skvělá režie, která nevynechala jedinou příležitost rozesmát diváka. Z tohoto filmu ostatně pochází slavná hláška „Slezte z toho lustru Donalde, vidím vás!“. Hodnocení ČSFD: 85 % Žánr: Komedie

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Luděk Sobota, Marta Vančurová, Josef Dvořák, Věra Ferbasová, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Petr Nárožný

Původ a premiéra: Česko, 1974

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Kulový blesk Komedie o dvanáctinásobné směně bytů, kterou její organizátor, advokát Radosta, nazval Akce kulový blesk. Připravit, zorganizovat a provést výměnu dvanácti bytů je totiž dílo hodné mistra. Výměnu ale narušuje celá řada komplikací. Neustálé váhání báby Jechové, svatba postarších snoubenců Fliegera a Opatrné a nakonec i opilecké řádění skupiny pod vedením doktora Knotka, kterého hraje právě Josef Abrhám. To vše a další problémy doženou ustaraného Radostu k ďábelské improvizaci až za hranicí zákona... Scenáristická dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak vytvořila komedii, která se řadí do zlatého fondu československé kinematografie. Zdeněk Svěrák si ve filmu i zahrál, a to Dr. Ječného. Ten na schůzi v úvodu uvádí své telefonní číslo 280336. Když si ho rozložíte, dostanete datum narození Zdeňka Svěráka – 28. března 1936. Hodnocení ČSFD: 85 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Ladislav Smoljak, Karel Kalas, Josef Abrhám, Daniela Kolářová, Zita Kabátová, Milada Ježková, Zdeněk Svěrák

Původ a premiéra: Česko, 1979

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, KVIFF TV, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Jára Cimrman ležící, spící Největším světovým velikánem za posledních sto let byl Čech Jára Cimrman. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Tato postava všestranného génia nepřestává vědce a odborníky fascinovat již několik desetiletí. Filmový příběh, v němž se Cimrman poprvé zhmotnil do konkrétnější podoby, je tvořen několika „rekonstruovanými“ epizodami z jeho života, zasazenými do rámce exkurze v jeho světničce ve vsi Liptákov. Jednotlivé kapitoly, prodchnuté typickým humorem autorské dvojice Smoljak – Svěrák, přinášejí většinou zcela nový pohled na dosud neznámé aspekty Mistrova života a díla. Postavu Járy Cimrman si zahrál sám Zdeněk Svěrák. Hodnocení ČSFD: 87 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Zdeněk Svěrák, Valérie Kaplanová, Petr Čepek, Josef Abrhám, Libuše Šafránková

Původ a premiéra: Česko, 1983 Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, KVIFF TV, Starmax, Vodafone TV

Rozpuštěný a vypuštěný Pražský policejní inspektor Trachta a jeho nezkušený praktikant Hlaváček pátrají po záhadně zmizelém továrníkovi Bierhanzlovi. Jeho továrna se zabývala výrobou vyhlášené masti pro růst vlasů. Pan továrník však náhle zmizel a zůstalo po něm jen pár osobních věcí. Při pátrání narážejí Trachta s Hlaváčkem na spoustu paradoxů. Podaří se jim zjistit, že většina mužů, kteří si svoji plešatost u pana továrníka léčili, po úspěchu také zmizela – vždy ale poslali pohled, že s novými vlasy začínají nový život někde jinde. Pátrání vrcholí v tajuplném sanatoriu. Scénář k filmu napsala dvojice Svěrák a Smoljak, vznikl dle divadelní hry Vražda v salónním coupé. Paradoxem je, že při natáčení se kvůli tvůrčím sporům rozhádali a tři roky spolu nepromluvili. K usmíření došlo až při natáčení dalšího společného filmu Nejistá sezóna. Hodnocení ČSFD: 84 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří Kodet, Jiří Zahajský, Marek Brodský, Petr Čepek, Vlastimil Brodský, Zdeněk Srstka

Původ a premiéra: Česko, 1985

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, KVIFF TV, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Nejistá sezóna S humorem, satirickou příchutí i s nádechem nostalgie líčí tato hořká komedie peripetie malého divadelního souboru. Má sice úspěch u publika, ale zároveň i stálé potíže s nadřízenými orgány. Zachycuje usídlování divadla na nové štaci v nevyhovujícím sále periferního kulturního domu, průběh zkoušek nové hry i její premiéru, ale také epizody ze zákulisí. Značný prostor tu mají ukázky z her repertoáru Divadla Járy Cimrmana (Němý Bobeš, Akt, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Dobytí Severního pólu, Cimrman v říši hudby, Vizionář), ačkoli tu jméno fiktivního slavného génia ani jednou nepadne. Film vychází ze skutečných situací, není v něm kromě her nic vymyšleného. Odehrává se celý v prostorách kulturního domu a jeho těsném okolí. Hlavném dějištěm je pak stísněné zákulisí, kam ovšem doléhají i ozvuky všedních starostí protagonistů. Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Genadij Rumlena, Jaroslav Vozáb, Jaroslav Weigel

Původ a premiéra: Česko, 1988

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, Filmbox+, KVIFF TV, Starmax

Vratné lahve Bývalý učitel Josef Tkaloun se definitivně rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Tkaloun dokáže být nejen jejich pozorovatelem. Je to jeden z mála současných českých filmů, které překročili hranici jednoho milionu diváků a zároveň devátý nejúspěšnější film v tržbách v historii České republiky. Hodnocení ČSFD: 76 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Zdeněk Svěrák, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý

Původ a premiéra: Česko, 2007

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, O2TV, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus

Akumulátor 1 Když vás natočí televize, vytvoří se uvnitř bedýnky vaše dvojče. A to vám bude vysávat energii pokaždé, když k televizi usednete. Mladík Olda a léčitel Fišárek se s tím rozhodnou bojovat. Je to neobvyklá česká sci-fi, kde se hlavní hrdina pouští do boje s neporazitelnou televizní hydrou, která připravuje lidi o životní energii. Šlo o první český film využívající počítačové triky a ve své době šlo o nejdražší český snímek – stál 40 miliónů korun. Výsledkem byl divácky nejúspěšnejší film roku 1994 a nechyběla ani hlavní cena na Mezinárodním festivalu fantastických a dobrodružných filmů v Japonsku. Hodnocení ČSFD: 74 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Petr Forman, Edita Brychta, Zdeněk Svěrák, Marián Labuda, Tereza Pergnerová, Jiří Kodet, Bolek Polívka

Původ a premiéra: Česko, 1994

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus

Co je vám, doktore? Nehrdinský hrdina příběhu, čtyřicetiletý Bohouš Burda, je věčný idealista, který ale není spokojen se svým životem. Manželství nestojí za nic, jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky. Život ve velkoměstě ho otravuje doslova i v přeneseném smyslu, touží totiž po rodné hájence v čisté přírodě. Radost ze života chce hledat jinde než v technickém pokroku a vyjádření tohoto názoru mu vynese dokonce i několik dobře mířených ran pěstí. Do cesty se mu navíc připlete i mladá půvabná dívka Terezka... Trochu netypicky vážný film Zdeňka Svěráka je nejen zajímavým obrazem tehdejšího socialistického Československa. Zpracovává také nadčasové téma úniku z přetechnizovaného světa, které je v posledních letech daleko aktuálnější než v roce 1984, kdy byl film natočen. Hodnocení ČSFD: 72 % Žánr: Drama

Režie: Vít Olmer

Hrají: Zdeněk Svěrák, Ondřej Pavelka, Ivona Krajčovičová, Ladislav Smoljak

Původ a premiéra: Česko, 1984 Kde si film můžete pustit: Voyo, Česká filmová klasika, Filmy v češtině, Prima Plus, Starmax

Trhák Začínající scenárista Jíša napsal scénář, který je sondou do života současné vesnice a měl by podat pravdivý obraz prostého venkovského života. Krátce nato se dozví, že jeho scénář byl přijat a režisér už vybírá herce do hlavních i vedlejších rolí. Jíša ale s hrůzou zjišťuje, že filmaři naprosto obešli jeho záměr. Místo sondy do života současné vesnice připravují velkolepou hudební show, o níž jsou přesvědčeni, že bude divácký trhák. Na tento film přišlo v roce 1987 do kin 975 tisíc diváků. Zajímavostí je, že Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem nebyli s Trhákem příliš spokojeni. Napsali ho kvůli Zdenku Podskalskému, který po nich chtěl muzikál. Většina písní měla úmyslně chytlavé melodie a infantilní texty. Kromě hromady známých herců si ve filmu zahrálo i několik populárních zpěváků a zpěvaček. Hodnocení ČSFD: 69 % Žánr: Komedie

Režie: Zdeněk Podskalský

Hrají: Juraj Kukura, Ladislav Smoljak, Waldemar Matuška, Hana Zagorová, Petr Čepek, Petr Spálený, Václav Lohniský

Původ a premiéra: Česko, 1980 Kde si film můžete pustit: Voyo, Filmbox+, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Dobytí severního pólu V pražské restauraci „Pod Vyšehradem”, kam Cimrman rád chodíval na rybí speciality, přisedl k němu jednoho večera majitel hostince. Zeptal se ho, zda by pro příští ples ledařů branického pivovaru nesestavil živý obraz „Češi na severním pólu”. Cimrman nabídku přijal a rozhodl se, že prostuduje polární tematiku přímo na místě. Nejcennějším přínosem jeho cesty do Arktidy byl jeho objev sněžného člověka (játyho). Cimrman se s ním osobně setkal, a jelikož k tomu došlo právě v době říje, mohl zblízka pozorovat jeho pohlavní život. Když se Cimrman po návratu uzdravil, napsal levou rukou hru „kompaktní a čirou jako střechýl” Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Z ní se svět – bohužel pozdě – dozvěděl, že čtveřice pražských otužilců stanula na nejsevernějším bodu naší planety o celý den dříve než Američan R. E. Peary. I když nejde o film, ale o záznam divadelního představení, tak do našeho výčtu neoddělitelně patří, stejně jako Zdeněk Svěrák k Divadlu Járy Cimrmana. Co se hlášek týče, tak jde asi o nejcitovanější hru. Ostatně „Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?“. Hodnocení ČSFD: 97 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Ladislav Smoljak, Petr Brukner, Zdeněk Svěrák, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Marek Šimon, Petr Reidinger, Zdeněk Škrdlant

Původ a premiéra: Česko, 2006 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Tatínek Rodinný dokumentární portrét Zdeňka Svěráka natočil jeho syn, režisér Jan Svěrák, se svým kolegou Martinem Dostálem. Dali mu lehce humorný podtitul „Mramorizace Zdeňka Svěráka“. Divákovi dávají možnost nahlédnout do tvůrčího zákulisí i soukromého zázemí Zdeňka Svěráka a nechávají vyniknout jeho vnímání světa. Dávají rovněž možnost poznat kouzlo mnoho desítek let trvající sounáležitosti, na jejichž základech stojí úspěch slavného cimrmanovského souboru. Stranou však neponechávají ani momentky ze Svěrákovy životní cesty a soukromého života, na nichž odhalují pro řadu diváků možná neznámé odrazy jeho osobních osudů ve filmech, které si získaly trvalou přízeň publika. Hodnocení ČSFD: 83 % Žánr: Dokumenty

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Jan Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Jiří Menzel

Původ a premiéra: Česko, 2004

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Voyo, České kino, DaFilms, Prima Plus