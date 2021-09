Zelený rytíř: audiovizuálně podmanivá a interpretačně podnětná artušovská látka [recenze filmu]

S ironickým nádechem pojatý rytířský příběh odvahy a cti.

Americký režisér David Lowery je znám návštěvníkům karlovarského festivalu díky malickovské elegii Ain't Them Bodies Saints nebo filmové meditaci o lásce a géniu loci jednoho domu Přízrak. Podmanivý ráz má i jeho volné převyprávění středověké básně z konce 14. století Sir Gawain a Zelený rytíř.

Jde o rytířský román ve verších, jenž náleží k artušovskému cyklu, s nímž se shoduje v pojetí témat, jako je rytířská čest a odvaha. David Lowery jako scenárista, režisér, střihač a producent filmu tuto předlohu přetváří do podoby meditativní středověké fantasy, která vyžaduje mnohem otevřenějšího diváka než obdobné žánrové počiny pro masové publikum.

Cesta sebepoznání

Otevřeného proto, že artušovská báseň o rytíři Kulatého stolu Gawainovi a jeho sázce s mýtickým Zeleným rytířem už sama o sobě oplývá velkou tematickou, symbolickou a interpretační bohatostí. A podobně je na tom i film podle ní, v němž se pro Gawaina výzva Zeleného rytíře stává cestou sebepoznání a dospění nezodpovědného jinocha v muže.

Gawain (Dev Patel) je synovec krále Artuše a nejmladší z jeho rytířů, který ale zatím moc rytířských ctností neprojevil. Možná proto, když ho král na Štědrý den pozve na Kamelot, aby usedl na hostině po jeho boku a objeví se tam Zelený rytíř s jeho záludnou hrou, rozhodne se tuto výzvu zvednout.

Jen tak může projevit odvahu. Zelený rytíř totiž rytíře u Kulatého stolu ponouká k tomu, aby mu kterýkoliv z nich zasadil ránu. Pod podmínkou, že do roka a do dne mu ji vrátí v Zelené kapli, kam se rytíř musí dostavit. Gawain mu setne hlavu, čímž vzroste jeho věhlas, spojený ale postupně s obavami, že bude muset naplnit svou část dohody.

Ten čas se přiblíží a on se po prohýřeném roce vydává na cestu do Zelené kaple, která mu umožní poznat sebe sama s jeho přednostmi i slabostmi, odvahou i strachem nejen ze smrti či vlastní sexualitou. Mladý muž, toužící prokázat rytířské cti, je vystavován morálním zkouškám, spojeným s pokušeními, na této cestě k přijetí vlastní zodpovědnosti.

Interpretační nejednoznačnost

Tato cesta je protkána množstvím symbolů, které je možné interpretovat psychoanalytickým způsobem, jako Gawainův vztah s matkou, která sama přivolá Zeleného rytíře a jeho hledání ve výchově nepřítomné otcovské figury. Nebo tím vývojově civilizačním, kdy se ve filmu otevírá téma střetu člověka s přírodou. Vyobrazení Zeleného rytíře jako stromovité bytosti se stává symbolem přírodního božstva předkřesťanské, pohanské Evropy, která stojí proti té artušovské křesťanské.

Podobně zelený opasek, který má Gawaina chránit, můžeme chápat jako symbol čarodějných sil a spoléhání se na ně více jak na Boží pomoc, jak naznačuje závěr. Ale můžeme ho vnímat i skrze symboliku sexuální. Těch interpretací, značně nejednoznačných nebo často protichůdných, v sobě film zahrnuje poměrně hodně a na této meta úrovni je třeba jej i pocitově vnímat.

Pocitovému vnímání odpovídá i vtahující, senzuálně pojatá audiovizuální stránka, která v barevné stylizaci, změnách úhlů kamery i využití fotogenicky nasnímaných irských přírodních scenérií akcentuje vnitřní rozpory hlavního protagonisty na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a odpovědnosti.

Ironické potvrzování rytířského mýtu

Dev Patel, který pro tuto roli rozhodně není prvoplánovou volbou, to dovede ve svém výkonu velmi dobře odstínit. Vnější podněty, jako mluvící liška, obři v mlze nad horami, zloději, kteří ho připraví o koně, dívka, která ho žádá, aby z jezera vylovil její hlavu nebo Alicia Vikander v dvojroli jeho chudinské milenky i svůdné, pokušitelské manželky lorda, který ho pohostinně přijme na svém hradě, představují jako v pohádkách zkoušky, které musí překonat, aby se zocelil a dostál svému údělu.

Rytířský mýtus s jeho ctnostmi je tu tak potvrzován, ale současně i ironicky podkopáván, když jsou ukázány pohnutky, motivace a prostředky na této cestě za vnitřním naplněním. Jako příklad uveďme roli zeleného opaku při závěrečné konfrontaci v Zelené kapli.

David Lowery se skromným patnáctimilionovým rozpočtem natočil vizuálně působivou a obsahově podnětnou podívanou, v níž forma zrcadlí symbolický a interpretačně otevřený ráz předlohy. Více bude přijímaná náročnějším, artovým publikem než tím masovým, přičemž to první mu zajistí ohlas, který ale dolehne i k uším toho druhého. S ironickým nádechem pojatý rytířský příběh cti a odvahy by tak mohl oslovit širší publikum, než by se zdálo.

