Země nomádů: Favorit oscarového klání empaticky zkoumá fenomén moderního kočovnictví [recenze filmu]

Režisérka Chloé Zhao před marvelovkou Eternals přichází s existenciální road movie se sociálními podtóny.

Plusy Empatický přístup k moderním nomádům a jejich osudům. Minusy Pro někoho zřejmě absence dramatických momentů. 8 /10 Hodnocení

Favoritem nedělního předávání Oscarů se stává film, zkoumající fenomén moderního nomádství neboli kočovnictví. Stojí za ním devětatřicetiletá rodačka z Pekingu, která své nezávislé projekty realizuje v americké produkci. To je i případ jejího třetího celovečerního snímku, který už stačil získat Zlatého lva na festivalu v Benátkách, dva Zlaté glóby za nejlepší film a režii a čtyři britské ceny BAFTA, opět za nejlepší film a režii, herečku v hlavní roli a kameru.

Tyto ocenění naznačují, kde by film se šesti nominacemi mohl sbírat vítězné sošky, přičemž režisérka Chloé Zhao by mohla získat hned čtyři sošky. Na filmu se totiž podílela nejen jako scenáristka a režisérka, ale i jako střihačka a producentka.

Kočovný život v důsledku ekonomické krize

Jednou ze spolu producentek této existenciální road movie se sociálními podtóny je i představitelka hlavní role, herečka Frances McDormand. Ta už má Oscara za Fargo a před třemi lety za Tři billboardy kousek za Ebbingem a velké šance se jí přičítají i letos. Byla to právě ona, kdo si obstaral práva ke zfilmování oceňované knižní předlohy novinářky Jessicy Bruder z roku 2017 a po zhlédnutí předchozího snímku režisérky Chloé Zhao Jezdec ji oslovila pro spolupráci na jejím převedení.

Jessica Bruder, která se ve své práci zaměřuje na subkultury, pro svou knihu sbírala materiál během tří let, kdy se v dodávce na cestách rozhodla zmapovat životy těch, kteří se v důsledku ekonomické krize v roce 2008 uchýlili k tomuto kočovnému způsobu života. Někteří k němu byli dotlačeni coby alternativě k bezdomovectví, jiní se vzdali usedlého života a komfortu a rozhodli se v obytných karavanech křižovat Ameriku. Na živobytí si přitom vydělávali především sezónními pracemi.

Režisérka Chloé Zhao během čtyřměsíčního natáčení autorku předlohy následovala, když film vznikal na cestách, s neprofesionálními herci a skutečnými nomády, kteří tu hrají lehce přibarvené verze sebe samých. K aktérům této non-fikční předlohy pak přidala jako scenáristka fikční postavu Fern, již hraje Frances McDormand.

Ztráta blízkého

Tu sledujeme ve vyprávění od momentu, kdy se v dodávce a jen s pár věcmi vydává na cestu. Město Empire v nevadské poušti, v němž žila se svým manželem, který nedávno zemřel, se po zavření továrny na sádrokarton v roce 2011 stalo městem duchů a tak se ho rozhodla opustit.

Důvody, proč opustila své kořeny a vydala se vstříc nejisté budoucnosti, se vyjevují postupně a souvisí s tím, jaká Fern je a vždy byla a v jaké se ocitla situaci po ztrátě práce i manžela. Fern se nebojí jakékoliv práce, touží po poznávání nových lidí a interakci s nimi a zároveň po bytí v harmonii s okolní přírodou. To jí kočovný způsob života umožňuje.

Fern si ho nevybrala z nouze, ale jako volbu, která jí umožňuje žít maximálně svobodně a podle svých představ. Ztráta kotvy k místu, kde žila, souvisí s pojítky, kterými k němu byla vázána. Má rodinu, její sestra jí nabízí, aby u ní zůstala, stejně tak jí možnost přestěhovat se k němu a jeho rodině dává Dave (David Strathairn), kterého poznala na cestách. Vztah s ním zrcadlí charakter nomádství. Je přátelský, nezištný, zvolna se rodící, jsou v něm patrné sympatie i něco víc, ale také respekt k tomu, že se druhý rozhodne jinak, než bychom třeba chtěli.

Fern ale už nechce dělat kompromisy, ten, který přijal dobrovolně, souvisel s láskou k jejímu manželovi, na něhož nemůže zapomenout. Smutek z jeho ztráty má vepsaný ve tváři a kočování se pro ni stává způsobem, jak se s ním vyrovnat.

Otázka dobrovolnosti volby nomádství

Podobně jsou na tom i ostatní nomádi, které poznává a jež se stávají jejími průvodci po tomto prostředí a způsobu života. Jsou mezi nimi známá jména této subkultury jako Linda May, Swankie či její guru Bob Wells. Pro všechny tyto putování a setkávání se v rámci komunity představuje možnost, jak žít v souladu nejen s přírodou, ale i s tím, co je v životě potkalo a co se snaží přes tíživost jednotlivých osudů přijímat s pokorou. Fern mezi nimi a s nimi nachází pocity sounáležitosti, solidarity a útěchy, která jí ale nezbavuje vnitřního smutku a osamělosti.

Režisérka přitom nezastírá, že i když tito lidé nomádství chápou jako volbu, tak ve skutečnosti k němu byli často dotlačeni. Neutěšenou sociální situací, spojenou s hospodářskou krizí, stárnutím, ztrátou zaměstnání a rodinných vazeb nebo ranami osudu, z nichž se jen pozvolna zotavují.

Pocit vysvobození od monotónních námezdních prací jim dává pobyt v přírodě a krajině, již kamera s lyrickou senzitivitou zabírá. Režisérka k těmto moderním nomádům a jejich osudům přistupuje velmi empaticky a jejich zkušenost převádí do niterné, pocitové roviny, která působí nejen díky Frances McDormand v roli Fern sdělně, ale přitom si uchová svá tajemství.

Civilní, nevtíravé ladění vyprávění bez vyhrocených dramatických okamžiků nebude asi pro každého, ale ti, kdo budou ochotni vcítit se do situace, v níž se hlavní hrdinka ocitla, budou odměněni citlivým portrétem lidí na okraji společnosti, hledajících alternativní způsob života v čase přetrvávajících ekonomických krizí. Chloé Zhao k nim přistoupila s úctou a empatií a já jsem už teď zvědavý, jak si poradí s marvelovkou Eternals.

Země nomádů