Zemřel Lou Ottens. Vynalezl audiokazetu a podepsal se i na jejím konci

Ve věku 94 let zemřel nizozemský inženýr Lou Ottens. Ačkoli jeho jméno není všeobecně proslaveno, řadě z nás svým vynálezem významně vstoupil do života. Byl to právě on, kdo přišel s nápadem na malé kompaktní páskové audiokazety, a tím následně započal revoluci v hudbě. Začaly vznikat snadno přenosné přístroje a oblíbenou hudbu jsme mohli začít nosit stále při sobě.

Lou Ottens se narodil v roce 1926 a do jeho života pochopitelně vstoupila druhá světová válka. Po ní se však vrhl na studia na technické univerzitě a stal se inženýrem v oblasti mechaniky. V roce 1952 nastoupil do firmy Philips, kde pracoval na vývoji gramofonů, magnetofonů a reproduktorů.

Stál u zrodu prvního snadno přenosného magnetofonu Philips EL 3585, který se stal hitem a prodalo se ho přes milion kusů. A tak přemýšlel, jak přístroj ještě zmenšit a zjednodušit. Hlavním úskalím byly kotoučky s magnetickou páskou, a tak přišel nápad všechno schovat do kompaktní kazety.



Philips EL 3585

Aduiokazetu představil v roce 1961 na veletrhu IFA v Berlíně. Nejprve jeho vynález nevzbudil žádný větší rozruch a kazety se prosazovaly jen velmi pozvolna. Ale nakonec se standard celosvětově prosadil a z audiokazet se stal hit, který dal vzniknout i legendárnímu Walkmanu. Právě se Sony totiž začal Philips úzce spolupracovat a společně se jim podařilo standard prosadit. Revoluce v hudbě začala.

Ottens se postupně dostal do vedoucích pozic a od roku 1972 byl v Philipsu technickým ředitelem audiodivize. Nezůstal však fixován na svůj úspěšný vynález a koukal dál do budoucnosti. V laboratořích pod jeho vedením začaly pokusy s lasery a digitálním ukládáním audio, ale i video záznamů. Opět k tomu přispívali i japonští inženýři ze Sony.



Bez audiokazety by nebyl Walkman

V roce 1977 jeho tým vyvinul první model digitálního disku a následně vyčlenil speciální tým, který se věnoval tomuto směru vývoje. Nazval ho Compact Disc Development lab a odtud se tedy postupně zrodila i média dnes známá jako Compact Disc neboli CD. Média, která znamenala konec pro audiokazety.

Lou Otten tedy stál hned u dvou významných milníků v oblasti vývoje hudby.