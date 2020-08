Zen Can: plně analogový zesilovač i pro náročná sluchátka za rozumnou cenu

Zen přidal do nabídky svých zesilovačů a DACů další novinku, plně analogový sluchátkový zesilovač. Ano, je správě, nemá žádný digitální vstup ani USB konektor.

Zen Can ovšem nabízí výkon, který vám běžný notebook nebo smartphone nezajistí. Jde o plně diskrétní zesilovač s plně symetrickou duál-mono konstrukcí, udávaný odstup s/š je 120 dB. Základem jsou obvody, které Zen vyvinul pro svoji vlajkovou loď, referenční sluchátkový zesilovač Pro iCan, který je 12x dražší (stojí 1 999 Euro), než tato novinka. Potěší možnost nastavení zisku 0, +6, 12 či +18 dB. Klasický sluchátkový (Jack 6,3mm) výstup má maximální výkon 1 600 mW (7,2 V) na 32 ohmech, u 300 ohmových sluchátek dodá přes symetrický (4,4mm Pentaconn) výstup 15V+, tudíž dle ZENu je zesilovač vhodný i pro magneto-planární sluchátka.

Co se vstupů týče, tak zde máte analogový vstup pro připojení DACu, počítače, tabletu nebo smartphonu, CD přehrávače, nebo gramofonu - je zde běžný i symerický vstup. Kromě regulace hlasitosti nechybí Xbass, který by měl zvýšit výkon basů, zajímavostí je 3D funkce, která má kompenzovat lokalizaci zvuku u nahrávek, které byly mixovány za pomoci klasických reproduktorů. Ve výsledku by hudební projev měl mít přirozenější prostor. Obě funkce jsou opět analogové, nejsou tedy řešeny před digitální DSP procesor.

Zen Can má oficiální cenu 185 Euro, což je zhruba 4 900 Kč.

Zdroj: fi-audio.com