5. Otec Kategorie Nejlepší filmy | Den po pohřbu Valentiny její pozůstalý manžel Vasil zjistí, že se zemřelá neustále snaží volat sousedce na mobil. Vasil, milovník nadpřirozena, se rozhodne vyhledat pomoc známého senzibila. Odcizený syn Pavel se ho snaží přivést k rozumu, ale protože otec zarputile trvá na svém, je nucen starého blázna doprovodit a ujistit se, že se mu nic zlého nestane. Intimní rodinné drama Otec pojednává o nelehkém hledání cesty k našim nejbližším. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Drama

Původní název: The Father

Režie: Kristina Grozeva

Hrají: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, Margita Gosheva, Nikolay Todorov, Boyan Doychinov

Původ a premiéra: Bulharsko, 2020

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

4. Mank Kategorie Nejlepší filmy | Novinka Davida Finchera sleduje příběh o tom, jak vznikl nejlepší film všech dob – Občan Kane. Středobodem všeho je scenárista Herman Mankiewicz, alkoholik, který musí bojovat jak s legendárním Orsonem Wellesem a hollywoodskými producenty, tak svou závislostí. Fincher na filmu pracoval přes dvacet let a výsledek rozhodně stojí za to. A nemusíte být ani fanoušci filmů 40. let minulého století. Mank: sarkastický průvodce Hollywoodem je jeden z nejlepších filmů roku [recenze] David Fincher pojednává o vzniku scénáře k Občanu Kaneovi. Scénárista Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) jako sarkastický průvodce Hollywoodem třicátých a počátku čtyřicátých let. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Drama

Režie: David Fincher

Hrají: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Pelphrey, Arliss Howard, Tuppence Middleton, Monika Gossmann

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Nadějná mladá žena Kategorie Nejlepší filmy | Cassie byla nadějná mladá žena… dokud se vše ze záhadného důvodu vše nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá: je děsivě chytrá, provokativně mazaná a navíc po nocích žije tajným druhým životem. A nečekané setkání Cassii nabídne šanci napravit křivdy minulosti. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Thrillery

Původní název: Promising Young Woman

Režie: Emerald Fennell

Hrají: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Adam Brody, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Laverne Cox

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

2. Chicagský tribunál Kategorie Nejlepší filmy | Demokratický sjezd v Chicagu roku 1968 naruší parta protiválečných demonstrantů pod vedením Abbieho Hoffmana a v Americe znovu propukají debaty. Je vhodné proti válce demonstrovat násilnostmi? Slavný scenárista a podruhé i režisér Aaron Sorkin znovu dokazuje, že mu na poli společensko-politických dialogovek málokdo sahá výše než po kotníky. Drama jako lusk. Chicagský tribunál: Aaron Sorkin si na Netflixu v soudním dramatu říká o Oscary [recenze filmu] Pečlivě vystavěný soud nad zpolitizovaným procesem s aktivisty proti válce ve Vietnamu. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Drama

Původní název: The Trial of the Chicago 7

Režie: Aaron Sorkin

Hrají: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Danny Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

1. Země nomádů Vítěz kategorie Nejlepší filmy | Postarší žena se po ztrátě veškerého majetku vydává na cestu americkým Západem. Volí při tom cestu moderních nomádů žijících v dodávce. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Drama

Původní název: Nomadland

Režie: Chloé Zhao

Hrají: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Bob Wells, Tay Strathairn, Swankie, Derek Endres

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

5. Ratchedová Kategorie Dramatické seriály | Jde o příběh slavné sestry Ratchedové známé z oscarového filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Seriál ji sleduje od mládí v roce 1947 a vidíme v něm postupný přerod talentované zdravotnice ve vypočítavé monstrum. Titul nemá nic společného s oscarovým filmem Miloše Formana. Čekejte spíše variaci na hororový seriál American Horror Story. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Ratched

Hrají: Sarah Paulson, Corey Stoll, Finn Wittrock, Sharon Stone, Amanda Plummer, Jon Jon Briones, Cynthia Nixon

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

4. Ozark Kategorie Dramatické seriály | Finanční poradce musí prchnout se svojí rodinou z Chicaga do městečka Ozark v Missouri, aby zde vypral 500 miliónů dolarů pro drogového lorda. Co všechno může udělat spořádaný člověk, aby zachránil sebe a svojí rodinu? Od dob Perníkového táty víme, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Hilde Van Mieghem

Hrají: Jason Bateman, Veerle Dobbelaere, Wine Dierickx, Laura Linney, Sofia Hublitz, Marie Vinck, Koen De Bouw

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Mandalorian Kategorie Dramatické seriály | Šest let po pádu Impéria se v civilizovaných částech galaxie možná chopila vlády mírumilovná Nová republika. Okrajové soustavy ale zůstávají pod správou zločineckých klanů a společenstev. Právě v těchto systémech operuje málomluvný lovec odměn Din Djarin, jenž se pod hlavičkou cechu nájemných lovců vydává na jednu delikátní operaci pro Imperiální zůstatek. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Dave Filoni

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

2. Lovecraftova země Kategorie Dramatické seriály | Hororová antologie, která sleduje 25letého Atticuse Blacka a jeho blízké na road tripu skrze Ameriku, aby nalezl svého ztraceného otce. Musí se při tom vyrovnat nejen s rasismem, ale i zlými duchy, kteří jako by vypadli z děl H.P. Lovecrafta. Žánrový mišmaš, který pod vedením Jordana Peela a J.J. Abramse patří mezi nejzajímavější seriály roku a napne jak scénami s rasismem, tak střety s monstry. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: Lovecraft Country

Hrají: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Abbey Lee

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

1. Koruna Vítěz kategorie Dramatické seriály | Seriál mapující život královny Alžběty II. od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně až po současnost. Aktuální nabídka streamovacích služeb pravděpodobně nezná komplexnější drama, které je v každé řadě lepší než v té předchozí. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Crown

Režie: Dee Koppang O'Leary

Hrají: Claire Foy, Olivia Colman, Tobias Menzies, Matt Smith, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter, Victoria Hamilton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

5. Ted Lasso Kategorie Komediální seriály | Ted Lasso je trenér amerického fotbalu, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá s evropskou kopanou žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

4. Veliká Kategorie Komediální seriály | Satirické komediální drama pojednává o vzestupu Kateřiny Veliké z outsiderky k nejdéle vládnoucí panovnici v dějinách Ruska. První řada vypráví fiktivní, zábavný a anachronický příběh o idealistické, romantické mladé dívce, která přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Kateřina, doufající v láskyplný a sluncem zalitý život, se místo toho ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Great

Hrají: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

3. Letuška Kategorie Komediální seriály | Letuška Cassandra Bowden se probudí v hotelu s bolehlavem a mrtvolou vedle sebe. Ze strachu před policií pokračuje ve svém dni, jako by se nic nestalo. Po návratu domů do New Yorku ji ale vyslýchá FBI a zjišťuje, že by mohla být vrah. Letuška je pulpová novinka HBO pro fanoušky záhad a vychytralých krimi se skvělou Kaley Cuoco. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Mysteriózní seriály

Původní název: The Flight Attendant

Hrají: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Colin Woodell, Michelle Gomez, Zosia Mamet, Merle Dandridge, Griffin Matthews

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

2. Emily in Paris Kategorie Komediální seriály | Marketingová manažerka Emily Cooperová si zbalí kufry a vydá se do Paříže za vysněnou prací. Kromě ní se ale bude muset naučit pracovat i se svým životem v podobě přátel a vztahů. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama

Hrají: Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

1. Schitt's Creek Vítěz kategorie Komediální seriály | Johnny Rose pohádkově zbohatl díky své síti obchodů s videem a filmy. Jeho manželka Noira a jejich dvě děti se ale najednou ocitly na dně. Nyní musí žít v Schitt's Creek, malém depresivním městečku, které si kdysi pro zábavu koupili. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy, Annie Murphy, Emily Hampshire, Chris Elliott, Jennifer Robertson

Původ a premiéra: Kanada, 2015

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

5. Neortodoxní Minisérie nebo TV film | Mladá žena, vychovaná v ortodoxní židovské komunitě, uteče z dohodnutého sňatku pryč, až do Berlína. Její minulost ji však dožene. Seriál je natočený podle autobiografické knihy americko-německé spisovatelky Deborah Feldman. Všechny tyto ortodoxní židovské zvyky během prvních dvaceti let svého života zažila. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Unorthodox

Hrají: Shira Haas

Původ a premiéra: Německo, 2020

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

4. Mělas to vědět Minisérie nebo TV film | Grace Sachs je na vrcholu kariéry. Je úspěšnou terapeutkou a před sebou má vydání své první knihy. I doma má šťastnou rodinu a vše se zdá dokonalé. Ovšem jen do momentu, než její život zasáhne smrt, nezvěstný manžel a na povrch vyplouvající tajemství. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Undoing

Režie: Susanne Bier

Hrají: Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramírez, Noah Jupe, Fala Chen, Lily Rabe, Matilda De Angelis

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

3. Sekerka Minisérie nebo TV film | Antologická série režiséra Stevea McQueena pojednává o skupině přátel a rodin z komunity Londýna v období mezi 60. a 80. lety, která se zaměřuje na boj afroameričanů proti tehdejšímu bezpráví systému. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Small Axe

Původ a premiéra: Velká Británie, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

2. Normální lidi Minisérie nebo TV film | Marianne a Connell vyrůstají na malém městě, ale tím jejich podobnost končí: na střední škole patří Connell ke hvězdám a Marianne je outsider. Když se spolu jednou dají do řeči, změní to jejich život. Ačkoliv se i později oba pohybují v rozdílných kruzích, přitahují se k sobě jako dva magnety. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Normal People

Režie: Lenny Abrahamson

Hrají: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Frank Blake, Meadhbh Maxwell, Desmond Eastwood, Aislín McGuckin, Sarah Greene

Původ a premiéra: Irsko, 2020 Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

1. Dámský gambit Vítěz kategorie Minisérie nebo TV film | V kentuckém sirotčinci se v 50. letech minulého století odehrává příběh mladé dívky, která bojuje se závislostí a objeví v sobě mimořádný šachový talent. Nádherně natočené dobové drama je detailní charakterovou studií s fantastickou Anyou Taylor-Joy v hlavní roli. Dámský gambit: ženskou perspektivou nahlížená hra v šachy trhá rekordy na Netflixu [recenze] Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Queen's Gambit

Hrají: Anya Taylor-Joy, Moses Ingram, Bill Camp, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller, Harry Melling, Rebecca Root

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)