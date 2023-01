Kategorie Nejlepší filmy – drama | Pete Mitchell neboli pilot s krycím jménem Maverick možná trochu zestárl, ale neztratil nic ze svého zápalu pro stíhací letouny. Nyní je povolán do role velicího důstojníka ve skupině tradičních letců, kteří bojují o své místo na obloze proti moderní technologii v podobě dronů. Znamená to, že éra tradičních vzdušných soubojů končí, anebo mají letci i ve světě počítačů své místo?

Kategorie Nejlepší filmy – drama | Dlouho očekávané pokračování megahitu Jamese Camerona. Jake Sully žije se svou nově vytvořenou rodinou na extrasolárním měsíci Pandora. Jakmile se vrátí známá hrozba, aby dokončila, co bylo dříve započato, musí Jake spolupracovat s Neytiri a armádou rasy Na'vi, aby ochránil jejich domov. Druhý Avatar nabízí nádherné podmořské scenérie, ekologický výstražný prst i ekonomicky úsporný příběh, který ale funguje a skrze potomstvo hlavních postav z prvního dílu rozšiřuje své možnosti do těch dalších.

Kategorie Nejlepší filmy – komedie, muzikál | Čínské imigrantce Evelyn se sype život pod rukama. Nedaří se jí včas platit daně, její manžel se jí snaží s něčím svěřit a jediný důvod, proč si z toho ona nic nedělá, je ten, že zatím neví, o co jde. Její dcera lituje, že se své matce kdy vůbec s čímkoli svěřila, protože ji podle ní stejně nikdy skutečně neposlouchá a otec, který přestal být součástí jejího života v momentě, kdy se provdala, právě přijel z Číny oslavit své narozeniny. Všechny tyto problémy v průběhu nepodivnějšího dne jejího života však ztratí veškerý svůj význam.

Pětice přátel, kteří se už velmi dlouho znají, dostane pozvání do řeckého ostrovního sídla miliardáře Milese Brona. Všech pět zná Brona z dávné minulosti a vděčí mu za své současné bohatství, slávu a kariéru. Hlavní událostí má být víkendová vražedná hra s Bronem, který se stane obětí. Ve skutečnosti mají všichni důvody ho zabít. Pozván je také Benoit Blanc, největší světový detektiv.

Kategorie Nejlepší filmy – komedie, muzikál | Film o vzestupech i pádech hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu dvacátých let minulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to skvěle sedne, ale jiní ustupují ze slávy.

Kategorie Dramatické seriály | Co předcházelo příběhu právníka Saula, než potkal Waltera Whitea ze seriálu Breaking Bad? Poznejte jeho skromné začátky i start slibné kariéry. Se Saulem se setkáme v době, kdy je známý jako Jimmy McGill. Snaží se najít místo v životě a především vyjít s penězi.

4. Ozark

Kategorie Dramatické seriály | Finanční poradce musí prchnout se svojí rodinou z Chicaga do městečka Ozark v Missouri, aby zde vypral 500 miliónů dolarů pro drogového lorda. Co všechno může udělat spořádaný člověk, aby zachránil sebe a svojí rodinu? Od dob Perníkového táty víme, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly.

Hodnocení IMDb: 84 %

Žánr: Drama seriály

Režie: Hilde Van Mieghem

Hrají: Jason Bateman, Veerle Dobbelaere, Wine Dierickx, Laura Linney, Marie Vinck, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 80 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)