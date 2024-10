Znáte tajné kódy Netflixu? Odemykají přístup k lepšímu třídění filmů a seriálů

Netflix používá algoritmy, které vám na základě vašeho chování ukazují obsah, který se by se vám mohl líbit. Jiný uživatel bude mít nabídku úplně jinou než vy. Služba do přehledu míchá aktuálně populární filmy a seriály, případně propaguje vlastní obsah. Kvůli tomu se na hlavní stránce v doporučeném obsahu některé věci vůbec neobjeví. Takže i když Netflix nabízí více než 35 tisíc videí různého druhu a žánru, do hlubin rozsáhlé nabídky se málokdy ponoříte dostatečně hluboko.

Problém také je, že kategorie jsou poměrně všeobecné a vyhledávání tak často povede k velmi podobným výsledkům, neboť Netflix také zdě aplikuje výše zmíněné algoritmy. Jenže doporučování Netflixu funguje, patří mezi nejlepší a stalo se vzorem pro ostatní streamovací služby.

Existuje však metoda, jak Netflix vytěžit daleko lépe:

Využijte neveřejné kódy

Jsou to číselné zkratky, které vznikly už v roce 2007, kdy šlo o pouhou půjčovnu DVD filmů. Tehdy Netflix vyvinul systém značení, aby filmy a seriály roztřídil do mikrožánrů. Tyto prastaré kódy stále fungují a odemykají specializované kategorie, které nejsou běžně dostupné. Jsou ideální, když hledáte něco specifického, nebo máte náladu na přesně definovaný žánr. Nebo vám pomohou objevit dosud neznámý poklad.

Chcete-li si vybrat z tajného menu, stačí zadat do webového prohlížeče adresu netflix.com/browse/genre/ a na konec přidat identifikační kód. Existuje více než čtyři tisíce kódů a seznam se stále rozšiřuje. Patří sem i na míru vytvořené seznamy, které často odrážejí specifické, aktuální trendy.



Kód můžete zadat také při vyhledávání v aplikaci. Zde to ale nefunguje tak spolehlivě jako přes web

Existují známé kategorie dle režiséra a herců, například „Filmy režírované Terrym Gilliamem“ (689) a „Filmy, v nichž hraje Brad Pitt“ (3891), ty můžete ale najít pomocí běžného vyhledání Netflixu. Zkusit ale můžete i méně známé kategorie jako „90minutové filmy“ (81466194), „Filmy režírované ženami“ (2974953) nebo „Ikony popkultury“ (81278963).

Příklady některých kódů kategorií a podkategorií:

Akční a dobrodružné (1365)

Dobrodružné a klasické akční filmy (46576)

Asijské akční filmy (77232)

Akční komedie (43040)

Dobrodružné filmy (7442)

Akční thrillery (43048)

Filmy o superhrdinech a komiksech (10118)

Dobrodružné a špionážní akční filmy (10702)

Westerny (7700)

Dobrodružné a kriminální akční filmy (9584)

Filmy o bojovém umění (8985)

Dobrodružné a špičkové akční filmy (2125)

Dobrodružné a zahraniční akční filmy (11828)

Dokumentární filmy (6839)

Dokumentární filmy o kriminalitě (9875)

Životopisné dokumenty (3652)

Zahraniční dokumentární filmy (5161)

Nejlepší dokumentární filmy (4006)

Historické dokumentární filmy (5349)

Sportovní dokumenty (180)

Dobrodružné a cestopisné dokumenty (1159)

Dokumenty o koncertech a hudbě (90361)

Politické dokumenty (7018)

Kulturní a společenské dokumenty (3675)

Dokumenty o přírodě a vědě (2595)

Náboženské dokumenty (10005)

Kultovní filmy (7627)

Béčkové horory (8195)

Kultovní komedie (9434)

Fantasy a kultovní sci-fi (4734)

Kultovní horory (10944)

Anime (7424)

Anime akční (2653)

Animace pro dospělé (11881)

Anime komedie (9302)

Anime hrané filmy (3063)

Anime dramata (452)

Anime sci-fi (2729)

Anime Fantasy (11146)

Anime seriály (6721)

Anime horory (10695)

Rodinné a dětské filmy (783)

Filmy pro děti od 0 do 2 let (6796)

Filmy pro děti od 2 do 4 let (6218)

Filmy pro děti od 5 do 7 let (5455)

Filmy pro děti od 8 do 10 let (561)

Filmy pro 11 až 12 let (6962)

Disney (67673)

Vzdělávání pro děti (10659)

Filmy podle dětských knih (10056)

Televizní kreslené filmy (11177)

Celovečerní filmy pro rodiny (51056)

Pohádky o zvířatech (5507)

Hudba pro děti (52843)

Dětská televize (27346)

Klasické filmy (31574)

Klasická dramata (29809)

Klasické komedie (31694)

Fantasy a klasická sci-fi (47147)

Noir filmy (7687)

Klasické thrillery (46588)

Epické filmy (52858)

Klasické válečné filmy (48744)

Klasické westerny (47465)

Němé filmy (53310)

Klasické zahraniční filmy (32473)

Komedie (6548)

Zahraniční komedie (4426)

Temné komedie (869)

Noční komedie (1402)

Politické komedie (2700)

Zesměšňující dokumenty (26)

Praštěné komedie (9702)

Stand-up komedie (11559)

Sportovní komedie (5286)

Komedie pro teenagery (3519)

Komedie o urážkách (10256)

Romantické komedie (5475)

Satirické komedie (4922)

Thrillery (8933)

Klasické thrillery (46588)

Akční thrillery (43048)

Kriminální thrillery (10499)

Nezávislé thrillery (3269)

Zahraniční thrillery (10306)

Gangsterské filmy (31851)

Nadpřirozené thrillery (11140)

Politické thrillery (10504)

Psychologické thrillery (5505)

Záhady (9994)

Špionážní thrillery (9147)

Sci-fi thrillery (11014)

Napínavé thrillery (972)

Televizní pořady (83)

Klasické televizní pořady (46553)

Britské televizní pořady (52117)

Kriminální televizní pořady (26146)

TV pořady o cestování a jídle (72436)

Kultovní televizní pořady (74652)

Dětské televizní pořady (27346)

Minisérie (4814)

Korejské televizní pořady (67879)

Nejlepší televizní pořady (25804)

Dobrodružné a akční televizní pořady (10673)

Příroda a věda TV (52780)

Televizní komedie (10375)

Televizní pořady pro mládež (60951)

Televizní dramata (11714)

Televizní dokumenty (10105)

Televizní horory (83059)

TV fantasy a sci-fi (1372)

TV záhady (4366)

Televizní reality show (9833)

Kompletní výpis kódů najdete například na webu www.netflix-codes.com