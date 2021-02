Zprávy ze světa: výborný Tom Hanks ukazuje v pomalém westernu skutečný Divoký západ [recenze filmu]

Plusy Skvělé herecké výkony, velmi reálně působící příběh a realistické vykreslení Divokého západu Minusy Pomalé tempo vyprávění, pro někoho příliš meditativní film 8 /10 Hodnocení

Zlatá éra westernů už sice dávno skončila, ale Zprávy ze světa (News of the World) se do těchto „zlatých“ časů vrací. Tvář jim dává slavný Tom Hanks, o režii se postaral neméně slavný a zkušený režisér Paul Greengrass (Bournův mýtus, Bourneovo ultimátum, Zelená zóna, Jason Bourne).

Výsledkem je antiwestern ve stylu Nesmiřitelných (1992), nebo Tance s vlky (1990). Základem vyprávění je putování veterána z americké občanské války po Divokém západě relativně krátce po válce. Jezdí od města k městu a na obživu si vydělává čtením zpráv z novin. Na jedné cestě náhodou nalezne osiřelou dívku, která má být předána svým vzdáleným příbuzným.

Právě skrz putování této dvojice film vykresluje reálnou tvář amerického západu poloviny 19. století – dopady „okupace“ jižních států Severní armádou, prakticky nulovou vymahatelnost zákona a právo silnějšího, dřevěné domy a jídelny, které s „filmovými westernovými bary“ nemají nic společného. Ale také fakt, že co rána z Coltu, to skolený protivník, je pouhý filmový mýtus (kdo četl Kolty bez pozlátka, tak ví, co čem mluvím).

K tomu přičtěte silné životní příběhy ústřední dvojice, které režisér sobě vlastním a osvědčeným způsobem postupně odhaluje. Divák nenásilným způsobem dostane poučení, jak velmi těžký byl tenkrát život, ale také dostane možnost zapřemýšlet na životem svým.

Výborný Tom Hanks z plátna nesleze a film utáhne, dvanáctiletá herečka Helena Zengel mu zdatně sekunduje. Přičtěte povedenou kameru Dariusze Wolskiho (například Marťan, Sicario 2: Soldado, Piráti z Karibiku) a působivou hudbu Jamese Newtona Howarda (Fantastická zvířata a kde je najít, Rudá volavka, Bourneův odkaz) a dostanete film, který nemá žádnou větší slabinu.

Problém může pro někoho být, že nejde o zábavný film, spíše o pomalejší drama. Nečekejte ani spousty přestřelek (jsou vlastně jen dvě). Jestli vás Zprávy ze světa budou nudit už během prvních deseti minut, tak asi ani zbytek filmu nebude pro vás. Ochudíte se ale o skvělý příběh a jeden z nejlepších westernů posledních let.

V případě Netflixu jede o překvapivě velmi vyrovnaný a kvalitní film, který rozhodně stojí za pozornost.

Zprávy ze světa

Žánr: Westerny

Původní název: News of the World

Režie: Paul Greengrass

Hrají: Tom Hanks, Helena Zengel, Fred Hechinger, Michael Angelo Covino, Thomas Francis Murphy, Elizabeth Marvel, Mare Winningham

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 118 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)